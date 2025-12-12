Türk Savunma Sanayii'nin 2025 karnesi

Bu yıl savunma sanayiinde kara, hava ve deniz güvenliğinin güçlendirilmesi için önemli gelişmeler yaşandı. Mart ayında Roketsan tarafından üretilen “LEVENT” hava savunma füzesi ilk kez bir deniz platformundan atıldı. TCG Beykoz'dan atılan füze, hedefi tam isabet vurdu. Nisan ayında ise Kale Jet’in ürettiği; KTJ-3200 Turbojet Füze Motoru Brezilya’ya ihraç edildi. Böylece Türkiye ilk kez bir başka ülkeye jet motoru ihraç etmiş oldu.

TÜRKİYE’NİN İLK BALİSTİK FÜZESİ

Temmuz ayında Türkiye’nin ilk balistik füzesi sahneye çıktı. "TAYFUN Blok-4" IDEF fuarında görücüye çıkarıldı. Roketsan üretimi bu füze; sesin beş kat üstünde hıza sahip yani "Hipersonik”. TAYFUN Blok 4’ün gelecek yıl seri üretime geçmesi hedefleniyor.

ÇELİK KUBBE'NİN 47 FARKLI BİLEŞENİ TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ'NDE

2025 Yılının Ağustos ayı Türkiye'nin hava savunmasında önemli bir gelişmeye sahne oldu. Entegre hava savunma sistemi Çelik Kubbe'nin 47 farklı bileşeni Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildi. ASELSAN'daki o teslim törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı...

ALTAY TANKI

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyacını karşılamak üzere uzun yıllardır geliştirilen "Altay Tankı” da bu yıl ekim ayında teslim edildi. Türkiye'nin ilk yerli tankının envantere teslim sürecinin yeni yılda artarak devam etmesi bekleniyor.

TÜRKİYE'NİN İLK HAVA SAVUNMA MUHRİBİ TF-2000 Kasım ayında mavi vatanda kritik bir aşama geride bırakıldı. Türkiye'nin ilk hava savunma muhribi TF-2000'in inşasına başlandı. Uzun yıllar süren projenin çizim ve değerlendirme sürecinin ardından başlayan inşa çalışmalarının 2027'de tamamlanması hedefleniyor. İnşası tamamlandığında ise TF-2000, Çelik Kubbe'nin denizdeki merkezi haline gelecek. İNSANSIZ SAVAŞ UÇAĞI HEDEFLERİNE GÖZ AÇTIRMIYOR Takvimler 29 Kasım'ı gösterdiğinde ise Bayraktar Kızılelma, dünya tarihine geçen bir atış yaptı. Tarihte ilk kez bir insansız savaş uçağı tarafından hava-hava füzesi atıldı. Yani insansız savaş uçağı, havada hareket halindeki jet motorlu hedefi vurdu. KAAN'IN ENDONEZYA'YA SATIŞINA İLİŞKİN SÖZLEŞME İMZALANDI 2025, savunma sanayiinde ithalat ve ihracat sözleşmeleri bakımından da önemli bir yıldı. 48 adet Milli Muharip Uçak KAAN'ın Endonezya'ya satışına ilişkin sözleşme imzalandı. ABD İLE DE F-16 VE F-35 SAVAŞ UÇAKLARININ TEDARİK SÜRECİ Eurofighter savaş uçaklarının tedarikine ilişkin anlaşma Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile İngiliz Mevkidaşı John Healey arasında imzaya bağlandı. ABD ile de F-16 ve F-35 savaş uçaklarının tedariki kapsamında görüşmeler hız kazandı.