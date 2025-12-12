Habertürk
        Türk Savunma Sanayii'nin 2025 karnesi - Teknoloji Haberleri

        Türk Savunma Sanayii'nin 2025 karnesi

        Bu yıl savunma sanayii alanında önemli adımlar atıldı. Türkiye'nin savaş uçağı diplomasisinden Mavi Vatan'daki gelişmelere, Kara Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarından insansız teknolojilere kadar pek çok alanda kritik eşikler aşıldı. İşte Türk Savunma Sanayii'nin 2025 karnesi... Habertürk'ten Serkan Şimşek'in haberi..

        Giriş: 12.12.2025 - 15:47 Güncelleme: 12.12.2025 - 15:47
        Türk Savunma Sanayii'nin 2025 karnesi
        Bu yıl savunma sanayiinde kara, hava ve deniz güvenliğinin güçlendirilmesi için önemli gelişmeler yaşandı. Mart ayında Roketsan tarafından üretilen “LEVENT” hava savunma füzesi ilk kez bir deniz platformundan atıldı. TCG Beykoz'dan atılan füze, hedefi tam isabet vurdu. Nisan ayında ise Kale Jet’in ürettiği; KTJ-3200 Turbojet Füze Motoru Brezilya’ya ihraç edildi. Böylece Türkiye ilk kez bir başka ülkeye jet motoru ihraç etmiş oldu.

        TÜRKİYE’NİN İLK BALİSTİK FÜZESİ

        Temmuz ayında Türkiye’nin ilk balistik füzesi sahneye çıktı. "TAYFUN Blok-4" IDEF fuarında görücüye çıkarıldı. Roketsan üretimi bu füze; sesin beş kat üstünde hıza sahip yani "Hipersonik”. TAYFUN Blok 4’ün gelecek yıl seri üretime geçmesi hedefleniyor.

        ÇELİK KUBBE'NİN 47 FARKLI BİLEŞENİ TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ'NDE

        2025 Yılının Ağustos ayı Türkiye'nin hava savunmasında önemli bir gelişmeye sahne oldu. Entegre hava savunma sistemi Çelik Kubbe'nin 47 farklı bileşeni Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildi. ASELSAN'daki o teslim törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı...

        ALTAY TANKI

        Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyacını karşılamak üzere uzun yıllardır geliştirilen "Altay Tankı” da bu yıl ekim ayında teslim edildi. Türkiye'nin ilk yerli tankının envantere teslim sürecinin yeni yılda artarak devam etmesi bekleniyor.

        TÜRKİYE'NİN İLK HAVA SAVUNMA MUHRİBİ TF-2000

        Kasım ayında mavi vatanda kritik bir aşama geride bırakıldı. Türkiye'nin ilk hava savunma muhribi TF-2000'in inşasına başlandı. Uzun yıllar süren projenin çizim ve değerlendirme sürecinin ardından başlayan inşa çalışmalarının 2027'de tamamlanması hedefleniyor. İnşası tamamlandığında ise TF-2000, Çelik Kubbe'nin denizdeki merkezi haline gelecek.

        İNSANSIZ SAVAŞ UÇAĞI HEDEFLERİNE GÖZ AÇTIRMIYOR

        Takvimler 29 Kasım'ı gösterdiğinde ise Bayraktar Kızılelma, dünya tarihine geçen bir atış yaptı. Tarihte ilk kez bir insansız savaş uçağı tarafından hava-hava füzesi atıldı. Yani insansız savaş uçağı, havada hareket halindeki jet motorlu hedefi vurdu.

        KAAN'IN ENDONEZYA'YA SATIŞINA İLİŞKİN SÖZLEŞME İMZALANDI

        2025, savunma sanayiinde ithalat ve ihracat sözleşmeleri bakımından da önemli bir yıldı. 48 adet Milli Muharip Uçak KAAN'ın Endonezya'ya satışına ilişkin sözleşme imzalandı.

        ABD İLE DE F-16 VE F-35 SAVAŞ UÇAKLARININ TEDARİK SÜRECİ

        Eurofighter savaş uçaklarının tedarikine ilişkin anlaşma Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile İngiliz Mevkidaşı John Healey arasında imzaya bağlandı. ABD ile de F-16 ve F-35 savaş uçaklarının tedariki kapsamında görüşmeler hız kazandı.

        TÜRKİYE TARİHİNDE İLK KEZ YERLİ JET İHRACATI İÇİN SÖZLEŞME İMZALANDI

        Yalnızca savaş uçakları değil yerli jet uçağımız da sözleşmeye bağlanan ürünlerden biri oldu. İspanya hükümeti, TUSAŞ tarafından üretilen HÜRJET'in satın alımını onayladı. Böylece Türkiye, tarihinde ilk kez yerli jet ihracatı için sözleşme imzaladı.

        GEMİ İHRACATI YAPILDI: TCG AKHİSAR'IN ROMANYA'YA SATIŞI GERÇEKLEŞTİ

        Türkiye 2025'te gemi ihracatı da yaptı. TCG AKHİSAR'ın Romanya'ya satışı gerçekleştirildi. İlk kez hem NATO hem de AB üyesi olan bir ülkeye savaş gemisi ihraç edilmiş oldu.

