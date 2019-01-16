12 Mayıs 2018'de Yeni Malatyaspor'la oynanan maçının uzatma dakikalarında Fatih Terim, Türk futbolseverleri yeni bir yıldız adayıyla tanıştırdı. Donk'un genç oyuncunun sahada birkaç dakika fazla kalabilmesi için attığı depar hafızalara kazındı. Galatasaray şampiyonluğa yürürken 18 yaşındaki Ozan, sarı-kırmızılı formayla ilk resmi maçına çıktı.

Fatih Terim ile Ozan Kabak'ın arasındaki ilişki 2018'e değil, çok daha öncesine 2011 yılına dayanıyordu. Galatasaray'ın başına üçüncü kez dönen Fatih Terim'in raporuyla 11 yaşında transfer olan Ozan Kabak, sarı-kırmızılı forma için ilerleyen yıllarda bolca alınteri döktü, özveride bulundu. Altyapıya seçildikten sonra iki sene Silivri'den Florya'ya giden genç futbolcunun babasının tayini Tekirdağ'a çıkınca futbolcu olma hayalinden vazgeçmedi.

BİR SENE BOYUNCA TEKİRDAĞ'DAN FLORYA'YA GİDİP GELDİ!

Sarı-kırmızılı formayı üzerinden çıkarmamak için de bir sene boyunca Florya'ya Tekirdağ'dan gidip geldi. Ertesi sene eğitimine İstanbul'da devam etmesi de onun için dönüm noktasıydı. Ancak o İstanbul'da normal bir lise kazanmadı. Türkiye'de yüzde 1'lik dilime girerek Beylikdüzü Yaşar Acar Fen Lisesi'ni kazandı.

Yeni Malatyaspor maçından yaklaşık 8 ay sonra 18 yaşındaki Ozan, 17 kez daha sarı-kırmızı formayı giymiş olarak Bundesliga takımlarından Stuttgart'a transfer oldu. Çocuk olarak girdiği Florya'nın kapısından kulübüne 11 milyon euro gibi dev bir gelir getirerek çıktı.