Türk takımlarının Avrupa karnesi zayıf!

Futbolda Türk takımları katıldıkları Avrupa organizasyonlarında son 25 yılda başarı elde edemedi.

Galatasaray'ın 2000 yılında UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa'yı kazanarak Türkiye'ye ilk Avrupa kupalarını getirmesinin ardından geçen 25 yılda Türk takımları Avrupa organizasyonlarında etkisiz kaldı.

Sarı-kırmızılılar, UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa zaferlerinin ardından geçen 25 yılda Avrupa kupalarında sadece 2 kez çeyrek final aşaması gördü.

Fenerbahçe, söz konusu dönemde 2013 yılında UEFA Avrupa Ligi'ne yarı finalde veda ederek kupaya en çok yaklaşan takım oldu. Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında 2 kez de çeyrek final oynadı.

Beşiktaş ise aynı dönemde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final, yarı final ya da final aşaması göremezken, 2003 ve 2017 yıllarında UEFA Avrupa Ligi'ne çeyrek final aşamasında veda etti.

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ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE SON 25 YILDA 3 ÇEYREK FİNAL Türk takımları, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 25 yılda sadece 3 kez çeyrek final aşaması gördü. Galatasaray, 2001 ve 2013 yıllarında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynarken, Fenerbahçe ise aynı organizasyonda 2008 yılında çeyrek finalde mücadele etti. FENERBAHÇE, UEFA AVRUPA LİGİ'NDE KUPAYA ÇOK YAKLAŞTI Türk takımları son 25 yılda UEFA Avrupa Ligi'ne 1 kez yarı finalde, 2 kez de çeyrek finalde veda etti. Fenerbahçe, 2013 yılında UEFA Avrupa Ligi'ne yarı finalde veda ederek kupaya en çok yaklaşan ekip olurken, Beşiktaş ise 2003 ve 2017 yıllarında aynı organizasyonda çeyrek final maçlarına çıktı.