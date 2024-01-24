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        Haberler Spor Basketbol EuroCup Türk Telekom-Lietkabelis: 88-73 (MAÇ SONUCU) - Basketbol Haberleri

        Türk Telekom-Lietkabelis: 88-73 (MAÇ SONUCU)

        Basketbol BKT Eurocup B Grubu 16. haftasında Türk Telekom, Litvanya ekibi Lietkabelis'i 88-73 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 23:24 Güncelleme: 24.01.2024 - 23:24
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        Türk Telekom'dan kritik galibiyet!
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        Türk Telekom, Basketbol BKT Eurocup B Grubu 16. haftasında Litvanya ekibi Lietkabelis'i 88-73'lük skorla mağlup etti.

        Maça iki takımda karşılıklı sayılar atarak başlarken, mücadelenin ilk 5 dakikası Türk Telekom'un 12-8 üstünlüğüyle geçildi. Geri kalan dakikalarda potasını daha iyi savunan Türk Telekom, ilk periyodu 19-16 önde tamamladı.

        İkinci çeyreğin başında Okben Ulubay ve Yiğitcan Saybir'le pota altından sayılar bulan Türk Telekom, boyalı alanda rakibine sert savunma uygulamaya devam ederken, mücadelenin 15. dakikasını 11 sayı farkla 34-23 önde geçti. Bu dakikadan sonra 6-0'lık seri bulan Lietkabelis, farkı 5 sayıya (34-29) kadar indirdi. Rakibin hatasını iyi değerlendiren ve geçiş hücumlarıyla farkın daha fazla azalmasına izin vermeyen Türk Telekom, soyunma odasına 44-36 önde gitti.

        Üçüncü periyoda daha iyi başlayan Lietkabelis, yüzdeli atışlarıyla aradaki 27. dakikada 8 sayılık farkı kapatarak maç başından beri ilk kez öne geçti: 49-50. Bu dakikadan sonra iki takımda karşılıklı sayılar bulurken, üçüncü çeyrek, Lietkabelis'in 60-59 üstünlüğüyle bitti.

        Final periyoduna rakibine katı savunma yaparak başlayan Türk Telekom, üç dakikada rakibine sadece iki sayı imkanı tanıdı. Mücadelenin 35. dakikası Türk Telekom'un 68-64 üstünlüğüyle geçildi. Maçın sonunu daha iyi oynayan Türk Telekom, mücadeleyi 15 sayı farkla 88-73 kazandı.

        Bu sonuçla play-off umudunu sürdüren Türk Telekom, 31 Ocak'ta sahasında Fransa temsilcisi Mincidelice JL Bourg'u ağırlayacak.

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