Türk Telekom Müşteri Hizmetleri ürün ve hizmetler hakkında tüm soru ve sorunlarınıza çözüm veren kanaldır. Makalemizin devamında Türk Telekom Müşteri Hizmetleri’ne dair sık sorulan soruların cevabını alabilirsiniz.

Türk Telekom Müşteri Hizmetlerinin Numarası Kaç?

Türk Telekom Müşteri Hizmetleri numarası 444 1 444 numaralı telefon hattıdır.

Türk Telekom İnternet Arızası Numarası Kaç?

Türk Telekom Kurumsal Çağrı Merkezi olan 444 5 444 numaralı hattan Türk Telekom ürün ve hizmetleri hakkında bilgi alabilirken internet arızası kaydı da açtırabilirsiniz.

Türk Telekom Müşteri Hizmetlerine Nasıl Ulaşabilirim?

Türk Telekom Müşteri Hizmetleri departmanına 444 1 444 numaralı hattan kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

Türk Telekom Müşteri Hizmetleri Ücretli mi?

Türk Telekom Müşteri Hizmetleri numarasını aradığınızda mevcut tarifeniz üzerinden eğer dakika hakkınız yoksa operatörünüzün dakika ücreti üzerinden ücretlendirilirsiniz.

Türk Telekom Genel Merkezi Neresi?

Türk Telekom’un genel merkezi Altındağ’dır.

Türk Telekom Ücretsiz Arama Nasıl Yapılır?

Türk lekom hattı üzerinden bir numaraya ödemeli arama yapmak için telefonunuzdan 135 tuşlayarak numarayı başına sıfır koymadan yazarak # tuşuna basıp arama yapabilirsiniz.

Türk Telekom Kaça Kadar Açık?

Türk Telekom hafta içi her gün mesaisine sabah 08.30’da başlayarak 12.30 öğle yemeği saatine kadar hizmet vermektedir. 12.30’da yemek arası veren Türk Telekom, 13.30 ile 17.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam eder. Cumartesi ve Pazar günleri kapalıdır.

Türk Telekom İnternet Ne Kadar Kaldı?

Telefonunuzun kısa mesaj bölümünden INTERNET yazarak 6000’ ya da 5555’e kısa mesaj göndererek kalan internet hakkınızı öğrenebilirsiniz. İnternetinizin %80’lik ve %100’lük kısmını kullandığınızda Türk Telekom sisteminden otomatik mesaj da alacaksınızdır.

Türk Telekom Paketim Ne Zaman Yenilenecek?

Türk Telekom hattınıza dair paketinizin ne zaman yenileneceğine dair tüm bilgileri cep telefonunuzun kısa mesaj bölümünden FATURA yazıp 5555’e göndererek öğrenebilirsiniz. Arama kısmından *124# tuşladığınızda da tüm bilgiler ekranınıza gelecektir.

Türk Telekom Fatura Borcumu Nasıl Öğrenebilirim?

Güncel fatura borcunuza dair tüm bilgileri öğrenmek için telefonunuzun kısa mesaj bölümünden GUNCEL yazarak 5555’e gönderebilir ya da *100#’yi tuşlayabilirsiniz. Bu yöntemlerle fatura bilgilerinizi öğrenebilirsiniz.