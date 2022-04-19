Adını çeyrek finale yazdıran Cedevita Olimpija, Partizan NIS (Sırbistan) ile Frutti Extra Bursaspor arasındaki maçın galibiyle karşılaşacak.
Salon: Arena Stozice
Hakemler: Benjamin Jimenez (İspanya), Marcin Kowalski (Polonya), Eduard Udyanskyy (Büyük Britanya)
Cedevita Olimpija: Ferrell 11, Blazic 20, Dragic 14, Muric 7, Omic 15, Ejim 7, Pullen 14, Auguste 5
Türk Telekom: Perez 9, Clemmons 14, Erdi Gülaslan 12, Ellis 9, Johnson 16, Dawkins 15, Can Öğüt 5, Berk Demir, Dorukhan Engindeniz
1. Periyot: 29-16
Devre: 60-38
3. Periyot: 80-52
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