Türk Telekom, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü özelinde, mobilden, ev telefonu ve sabit internete kadar tüm müşterilerine yönelik bir iletişim kampanyası hayata geçirdiğini duyurdu.

Türk halkının gösterdiği kahramanlık sayesinde darbenin engellendiğini ifade eden Türk Telekom Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Hakan Dursun; "Bugünün anısına müşterilerimiz için iletişim desteği sağlamayı amaçlıyoruz. 15 Temmuz hain darbe girişiminde, ülkenin iletişim altyapısının omurgasını oluşturan Türk Telekom da darbecilerin hedefindeydi. Bu girişime karşı tüm Türkiye iletişim teknolojileri sayesinde kenetlendi ve bu kalkışmayı sonuçsuz bıraktı" dedi.

15 TEMMUZ'A ÖZEL İLETİŞİM KAMPANYASI



15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ne özel hazırlanan kampanya kapsamında Türk Telekom, 15 Temmuz günü boyunca geçerli olmak üzere, tüm mobil abonelere her yöne 1000 dakika, şebeke içi sınırsız konuşma, 1 GB internet ve 5000 SMS tanımladı.

Türk Telekom ev ve iş telefonu aboneleri, 15 Temmuz'da gün boyu şehir içi ve şehirler arası Türk Telekom ev ve iş telefonlarını dakika sınırı olmadan ücretsiz arayabilecekler. Tüm vatandaşlar ayrıca 15 Temmuz'da 00:00-23:59 saatleri arasında tüm ankesörlü telefonlardan telefon kartı veya kredi kartı ile yapacakları aramalarda ev ve iş telefonları ile sınırsız konuşma; GSM yönüne yapacakları aramalarda ise görüşmelerin ilk 2 dakikasını ücretsiz gerçekleştirme imkanına sahip olacaklar.

Sabit internet kullanıcılarının da evde ve işte 15 Temmuz'da yapacakları internet kullanımları Adil Kullanım Noktası'na (AKN) dahil edilmeyecek ve AKN'yi aşmaları durumunda hız düşümü yaşayan abonelerin hızları, mevcut paket hızlarına yükseltilecek. 15-16 Temmuz tarihlerinde tüm Türkiye'yi kapsayan 4 binin üzerindeki Türk Telekom WiFi noktasından iki gün boyunca internet kullanımı ücretsiz sağlanacak.

BİRLİK BERABERLİK ŞARKILARI TÜRK TELEKOM MUUD'DA



Türk Telekom’un dijital müzik platformu MUUD ise 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne özel '15 Temmuz'a özel 15 şarkı' adıyla da anlamlı bir kategori hazırladı.