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Uzun yıllardır kurumsal iletişim alanında çalışmalar yürüten Funda Öge, 2 Eylül 2020 tarihi itibariyle Türk Telekom Kurumsal İletişim Direktörlüğü görevini üstlendi.

1996 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun olan Funda Öge, iş hayatına aynı yıl Türkiye’nin ilk tüketici finansmanı şirketi Koç Finansman AŞ’de başladı. Kartlı ödeme sistemleri, pazarlama iletişimi, proje geliştirme ve uygulama, reklâm ve müşteri kazandırma konularında çeşitli pozisyonlar üstlendi. Ardından kuruluş aşaması dâhil olmak üzere 2005 yılından bu yana görev aldığı, Türkiye’nin ilk modern ve çağdaş sanat müzesi İstanbul Modern’de çalışmaya başladı. Müzenin kurulmasıyla birlikte iç ve dış tüm etkinlik programlarından, özel kurumsal projelerden ve etkinlik stratejisinin belirlenerek uygulanmasından sorumlu oldu. Müzenin iş geliştirme, kaynak yaratma, tanıtım, sponsorluk, satış, pazarlama, konvansiyonel ve dijital tanıtımına ilişkin pek çok alanında görevler üstlenen Öge, 2013 yılından bu yana da Etkinlik ve Üyelik Direktörü olarak görev aldı.