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        Haberler Ekonomi Girişimcilik Türk ve İngiliz girişimciler Londra'da buluştu - Girişimcilik Haberleri

        Türk ve İngiliz oyun girişimcileri Londra'da buluştu

        Oyun sektöründeki Türk ve İngiliz girişimciler, Londra Oyun Festivali kapsamında Türkiye'nin Londra Büyükelçiliğinde düzenlenen resepsiyonda bir araya geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 08:12 Güncelleme: 17.04.2024 - 08:12
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        Türk ve İngiliz girişimciler Londra'da buluştu
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        Londra Oyun Festivali kapsamında oyun sektöründeki Türk ve İngiliz girişimciler, Türkiye’nin Londra Büyükelçiliğinde düzenlenen resepsiyonda bir araya geldi.

        Büyükelçi Osman Koray Ertaş'ın ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe, Londra Oyun Festivali Başkanı Michael French, Women in Games Türkiye Kurucusu Simay Dinç ile önemli oyun firmalarının temsilcileri katıldı.

        Resepsiyonda konuşan Büyükelçi Ertaş, "Oyun şirketleri, nispeten düşük bütçelerle kurulup, kısa sürede önemli büyüme sağlayabiliyor. Türk oyun sektörü de son dönemde önemli başarılara imza attı. Türkiye’den bu konuda 2 milyar dolarlık şirket (unicorn) dahil çok başarılı şirketler çıktı." ifadesini kullandı.

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        Türkiye’nin küresel oyun sektörü ve pazarının potansiyelinin bilinciyle, bu sektöre önemli destekler sağladığını vurgulayan Ertaş, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının TÜBİTAK, KOSGEB ve kalkınma ajanslarının desteklerinden söz etti.

        'İNGİLTERE'DEN SONRA EN FAZLA TÜRKİYE SAHİP'

        Ticaret Bakanlığının da oyun endüstrisinde faaliyet gösteren Türk şirketlere destekler sağladığını aktaran Ertaş, Türkiye'nin, "İngiltere'den sonra Avrupa'daki en fazla oyun stüdyosuna sahip ülke", İstanbul'un da "Londra'nın ardından bu endüstrideki 2'nci büyük Avrupa şehri" haline geldiğini kaydetti.

        Ertaş, "Türkiye'deki ekosistem 740 aktif stüdyo, 12 kuluçka merkezi, 21 hızlandırma programı, 2 oyun kümelenmesi ve 8 yatırım fonunu içeriyor." diyerek, bu alandaki 2 büyük olarak Türkiye ve İngiltere arasındaki ortaklıkları artırmak için çalışmalarını sürdüreceklerini vurguladı.

        Londra Oyun Festivali Başkanı French de iki ülke arasında oyun sektöründe yapılan işbirliklerine değindi.

        Women in Games Türkiye Kurucusu Dinç, oyun sektöründe kadınların sayısının arttığını, 2015'ten bu yana düzenledikleri etkinliklerle 7 bin kadına ulaştıkları bilgisini paylaştı.

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