Teknolojik bir yenilik olmanın çok ötesine geçen yapay zekâ, hem dünyada hem de ülkemizde ekonomik gelişimin ana unsurlarından biri haline gelirken, üretim modelleri ve girişimcilik dinamiklerini de dönüştürüyor. Ekosistemi bir araya getiren, büyümeyi hızlandıran ve yerel yetkinliklerin küresel değer üretimine dönüşmesinde rol oynayan Yapay Zekâ Fabrikası, ülkemizde yapay zekânın geldiği noktayı ve gelecek öngörülerini ortaya koymak üzere Startups.watch ve Endeavor Türkiye katkılarıyla “2025 Türk Yapay Zekâ Ekosistemi ve Global Etki Raporu”nu hazırladı.

Rapor, Türk yapay zekâ ekosistemini yalnızca ülke sınırları içinde ele almayarak, yurt dışında kurulan, Türk kurucuların liderliğindeki girişimler ve diaspora etkisiyle birlikte küresel bir bütün olarak değerlendiriyor.

Küresel yapay zekâ yatırımlarının 2025 itibarıyla işlem sayısında daralma yaşamasına rağmen yatırım hacmi açısından tarihi zirvelere ulaştığı bir dönemde yayımlanan rapor; yükselen değerlemeler, hızlanan unicornlaşma süreçleri ve değişen yatırım dinamikleri ışığında, Türk ekosisteminin bu dönüşümdeki konumunu veriye dayalı biçimde ortaya koyuyor.

2024-2025’TE 180 YAPAY ZEKÂ GİRİŞİMİ ERKEN AŞAMADA YATIRIM ALDI Rapora göre, Türk yapay zeka ekosistemi, son bir yıl içinde iki yapay zeka unicorn’u çıkararak özellikle B2B odaklı çözümlerde küresel ölçekte rekabet gücünü kanıtladı. Türkiye’de mobil oyun sektöründen beslenen güçlü ürün geliştirme ve ölçeklendirme yetkinlikleri ile yapay zekâ uygulama stüdyoları ise B2C tarafında dikkat çekici bir potansiyele işaret ediyor. Ülkemizde %70’i 2020 ve sonrasında kurulmuş olan 1.188 aktif yapay zekâ girişimi bulunuyor. 2024-2025 döneminde ise 180 yapay zekâ girişimi erken aşamada yatırım aldı. Yurt dışında faaliyet gösteren Türk kuruculu girişimlerin sayısı 274 oldu. Türk kurucuların liderliğinde gelişen yapay zekâ unicornlarının sayısı ise üçe ulaştı. Rapor, Türk yapay zekâ girişimlerinin güçlü B2B odağı ve Türkiye merkezli girişimler ile diaspora girişimlerinin oluşturduğu çok merkezli yapının ekosistemin küresel rekabet gücünü desteklediğini vurguluyor. Mevcut resim, Türkiye’nin yapay zekâ alanında daha büyük ve sürdürülebilir başarı hikâyeleri yazılacağının sinyallerini veriyor.