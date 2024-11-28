Türk yatırımcının yeni rotası Karadağ

Avrupa ülkelerine vize almakta zorlanan gezginler, rotayı Karadağ’a çevirdi. Son yıllarda popüler hale gelen gezi rotalarından biri olan Karadağ'da, Bar da Türklerin uğrak yeri haline geldi.

Sadece turistik gezi için değil, aynı zamanda yaşamak için de Bar’ı tercih edenlerin sayısında oldukça artış var. Üç adet camisi de bulunan Bar’a gidenler, kendilerini yabancı hissetmiyorlar.

Ezan sesinin duyulduğu nadir ülkelerden biri olan Karadağ da, Türkçe konuşan garsonlar, esnaf ve yerel halkla karşılaşabilirsiniz. Doğası, iklimi ve kültürüyle Balkan ülkeleri arasında en güzel yerlerden biri olan Bar, çok sayıda yatırımcı Türk’ün de uğrak yeri oldu. Kafeler, oteller ve restoranlarda Türk imzasının görüldüğü Karadağ’da yaşayan Türklere, neden buraya yerleştiklerini sorduğumuzda, “Yaşam maliyeti, doğal güzellikleri, iklimi ve huzuru” yanıtını veriyor.

REKLAM Karadağ’ın Bar şehrine konut inşaatı için harekete geçen ilk Türk yatırımcı Şemsettin Aydın oldu. PMTR Grup’un sahibi olan Aydın, 1.3 milyar TL’lik yatırımla otel ve konut projesine başladı. Uluslararası otel zinciri olan Wyndham ile ortaklaşa yapılacak olan projede hem ev sahibi hem de otel sahibi olunabilecek. AB KAPISINI DA AÇACAK Avrupa Birliği’ne giriş sürecinde olan Karadağ’dan alacağınız konut ile Avrupa Birliği vatandaşı olma yolunun da açılabileceğini söyleyen Aydın, “Otel ve konuttan oluşan projemiz için Türkiye’den 400 milyon TL’lik ithalat yaparak ülkemizin ekonomisin katkı sunacağız. 2026’da tamamlayacağımız projemiz yatırımcısına 10 yıl gibi kısa bir sürede dönüş sağlarken Avrupa’nın da kapılarını aralayacak” dedi

İstanbul Fikirtepe’de 216 projesini hayata geçiren Aydın, son yatırımını Avrupa’nın yükselen değeri Karadağ’ın Bar şehrinde gerçekleştirdi. Proje için 1 milyar 310 milyon TL’lik (36 milyon euro) yatırım yapan PMTR Grup, proje için Wyndham Grup ile anlaşma imzaladı. 120 odalı otel, 1+1, 2+1, 3+1 ve penthouse olmak üzere 261 daireden oluşan toplam üç bloklu projenin kiralama ve işletmesi dahil tüm süreçleri Wyndham Grup tarafından yapılacak. Metrekaresi 3.750 eurodan satışa çıkan projenin, Nisan 2026’da teslim edilmesi hedefleniyor. Yatırımın 10 yılda dönüşünü sağlayacak olan proje, yatırımcısına Avrupa’nın kapılarını aralıyor.

REKLAM Karadağ’ın son dönemde Türk yatırımcıları için ilgi odağı haline geldiğini anlatan Aydın, “Bar bu ülkenin keşfedilmemiş bir hazinesi. Bir liman şehri olan Bar aynı zamanda Balkanlar’ın da Dörtyol ağzı. Bar deniz, kara ve hava yoluyla Avrupa ve Balkanlar’a 1.5 saatlik mesafede yer alıyor. O nedenle ülkedeki ilk yatırımımız olarak Bar şehrini tercih ettik. Biri otelden oluşan üç bloklu projemizi hayata geçirdik” diye konuştu.

Üç bloktan oluşan projenin ilk bloğu tamamlandı. 120 odalı otelden oluşan üçüncü bloktan alınacak daireleri Wyndham otel işletecek. Budva da konut yapım maliyetleri daha yüksek olduğu için Budva’ya 40 dakika mesafede bulunan Bar şehrinde projesini başlatan Aydın, bu nedenle fiyatların Budva’dan daha düşük olduğunu vurguladı. Bu projede yer alan dairelerin koltuktan beyaz eşyaya, halında perdeye tüm ihtiyaçlarıyla yatırımcısına teslim edileceğini anlatan Aydın, “Burada demir ve çimento hariç tüm malzemeleri Türkiye’den getiriyoruz. Yani kapısından yer parkesine dolabından lavabosuna her şey Türkiye’den... Ayrıca beyaz eşya, koltuk, halı, perde gibi tüm ihtiyaçları da ülkemizdeki üreticilerimizden satın alıyoruz. Bu proje için ülkemizden Karadağ’a 10 milyon euroluk yani yaklaşık 400 milyon TL’lik ithalat yapacak, ülke ekonomimize katkı sağlayacağız” dedi. Projenin inşaatı için 100 kişilik bir ekibin de Türkiye’den geldiğini anlatan Aydın, “Sadece işçilerimize 2 bin euro aylık maaş veriyoruz” diye konuştu.

AMERİKALI VE RUS TURİSTLERİN İLGİ ODAĞI Karadağ’ın 680 bin nüfuslu bir ülke olduğunu anlatan Şemsettin Aydın, “Ülke yıllara göre farklılık göstermekle birlikte 3 ila 6 milyon arasında turist alıyor. Bölgedeki yatak kapasitesi yetersiz olduğu için konutlara ciddi bir talep bulunuyor. Nisan-ekim ayları arasında turizm sezonunu yaşayan bölgede sezonda bir dairenin günlük kirası 120 euro. Kış mevsiminde ise 40 eurodan başlıyor” dedi. Karadağ’a en çok Rus ve Ukraynalıların yatırım yaptığını anlatan Aydın, “Bunu Polonyalılar, Almanlar ve Türkler takip ediyor. Son yıllarda Amerikalılar da burayı keşfetmeye başladı” diye konuştu.

KARADAĞ’A EN ÇOK YATIRIM YAPAN ÜÇÜNCÜ ÜLKE TÜRKİYE Podgoritsa Büyükelçisi Barış Kalkavan’dan edinilen bilgiye göre, Karadağ’a en çok yatırım yapan üçüncü ülke Türkiye. Karadağ’da büyük, orta ve küçük ölçekli 10 binin üzerinde kayıtlı Türk firması bulunuyor. Bu şirketlerin yıllık yarattığı ciro ise 85 milyon euro. Kalkavan, bu rakamın Karadağ için çok büyük bir miktar olduğunu belirtti. Ayrıca, Türk şirketlerinin işlerini daha sağlıklı bir şekilde yönetebilmeleri için Karadağ’da Türk Ticaret Odası (TURKCHAM)’nı kurduklarını aktaran Kalkavan, herhangi bir problem olduğunda devreye girip destek verdiklerini belirtti.