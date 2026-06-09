Türk yönetmen YEEIID, Future ve Tyla'nın FIFA Dünya Kupası klibine imza attı

Daha önce Türkiye'den Killa Hakan, Şam, Gazapizm, Ceza, cakal ve Güneş; Almanya'dan Gzuz, Capital Bra, Bausa ve GRiNGO; İngiltere'den ise Tinie Tempah gibi isimlerle çalışan YEEIID (Yiğit Karaca), kariyerinin şimdiye kadarki en büyük projelerinden birine imza attı.

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YEEIID, Future ve Tyla'nın 2026 FIFA Dünya Kupası resmi albümünde yer alan 'Game Time' şarkısının müzik videosunu yönetti.

Proje yönetmene şubat ayında ulaştı. FIFA ve sanatçı ekiplerinin değerlendirdiği uluslararası yönetmen seçimi sürecinde kısa listeye kalan dört isimden biri olan Karaca'nın yaratıcı konsepti seçildi ve yaklaşık 1,5 aylık hazırlık sürecinin ardından çekimler gerçekleştirildi.

"Bu haber bana öyle bir anda geldi ki, tam VISA için yaptığım kampanya yayınlanmıştı. Birkaç dakika sonra FIFA projesi geldi. Gerçekten inanamadım, saatlerce sindirmeye çalıştım" diyen Karaca, klibin merkezine büyük bir maç öncesindeki son saniyelerde yaşanan heyecanı ve baskıyı yerleştirdiğini söyledi.

Yaklaşık 150-200 kişilik ekiple iki gün süren çekimlerde, Tyla ve Future'ın birbirinden farklı dünyalarını FIFA'nın mirasıyla buluşturmak en büyük yaratıcı meydan okuma oldu.