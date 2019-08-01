Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) ve Gazprom'un ortak girişimi TürkAkım Gaz Taşıma AŞ Genel Müdürlüğü görevine Şakir Arıkan atandı.

Rus gazını Türkiye'ye ulaştıracak TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı'nda ikinci hattın yapımını yürüten TürkAkım Gaz Taşıma AŞ Genel Müdürlüğü görevine, daha önce BOTAŞ'ta Genel Müdür Yardımcılığı da yapmış olan Şakir Arıkan getirildi.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İnşaat Mühendisliği bölümünden 1992'de mezun olan Arıkan, 1995'te Başkent Ulaşım Gaz Sanayi AŞ'de göreve başladı. 1996 kariyerine inşaat mühendisi olarak BOTAŞ'ta devam eden Arıkan, kurumda 2001-2004 yılları arasında Strateji ve İş Geliştirme Müdürlüğü, 2004-2009 yıllarında ise Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini yürüttü.