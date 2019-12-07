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HaberlerEnerji

TürkAkım'ın Bulgaristan bölümüne Maraş kaynağı

Karadeniz'in altından Türkiye ve Avrupa'ya doğal gaz taşıyacak TürkAkım'ın açılışı, 8 Ocak 2020'de yapılacak. Proje, Bulgaristan üzerinden 474 kilometre uzunluğundaki bir boru hattıyla Sırbistan sınırına ulaşacak. Bu projeyi, Suudi Arkad yürütüyor. Henüz, çok sınırlı sayıdaki Türk inşaat şirketi de taşeron olarak boru hattı inşasında görev yapıyor. Rusya’nın, Bulgaristan’a, kısa sürede bitirilmesi için bastırdığı projede, özellikle Kahramanmaraşlı kaynak ustaları önemli görev üstleniyor. Son aylarda onlarca Kahramanmaraşlı kaynak ustasının vize aldığı ve Bulgaristan’a geçtiği öğrenildi. Türk inşaat şirketlerinin projede daha çok yer almak için Arkad ve Bulgar yönetimiyle görüşmelerinin sürdüğü biliniyor. Türkiye’nin dev şirketlerinin görüşmeler yaptığı belirtiliyor.

Türkakım

Türkiye, Azerbaycan gazını taşıyan Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi’nin (TANAP) ardından TürkAkım’ın açılışı için gün sayıyor. Karadeniz'in altından Türkiye ve Avrupa'ya doğal gaz taşıyacak TürkAkım, 8 Ocak 2020'de açılacak. Türkiye bölümünün açılışını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin yapacak.

BULGARİSTAN İNŞAATA BAŞLADI

Boru hattı, Türkiye’den çıkacak Bulgaristan üzerinden birkaç ülke daha geçerek, deyim yerindeyse “Avrupa’nın göbeği” olarak adlandırılan Avusturya’ya kadar uzanacak.

Bulgaristan, 474 kilometrelik (Sırbistan sınırına kadar olan bölüm) boru hattı için ihale yaptı. İhaleyi, 1.1 milyar euro ile Suudi Arkad Engineering and Constructions kazandı. Sözleşme, kısa süre önce imzalandı. Projenin, 615 takvim gününde tamamlanması gerekiyor. Bulgaristan’ın, öngörülenden daha kısa sürede hattı tamamlaması bekleniyor.

TÜRK ŞİRKETLERİN GÖRÜŞME TRAFİĞİ

Arkad, projeyi bölüm bölüm ayırarak, taşeronlara veriyor. Henüz, birkaç Türk inşaat şirketi taşeron olarak boru hattı inşasında görev yapıyor. Türk inşaat şirketlerinin projede daha çok yer almak için Arkad ve Bulgar yönetimiyle görüşmelerinin sürdüğü biliniyor. Türkiye’den dev bazı şirketlerin de görüşmeler yaptığı belirtiliyor.

MARAŞ KAYNAĞI

Rusya’nın, Bulgaristan’a, kısa süre içinde bitirilmesi için bastırdığı projede, özellikle Kahramanmaraşlı kaynak ustaları önemli görev üstleniyor. Son aylarda onlarca Kahramanmaraşlı kaynak ustasının vize aldığı ve Bulgaristan’a geçtiği öğrenildi.

Boru hatlarında kaynak işi, son derece ince ve özenli işçilik gerektiriyor. Dünyada, bu konuda sınırlı düzeyde yetişmiş usta bulunuyor. Boru hattının gerektirdiği özelliklere ve yeteneğe sahip kaynak ustaları, yüksek maaş ya da yevmiye alıyor.

TÜRKAKIM NEDİR?

TürkAkım Projesi, Rusya doğal gazının Karadeniz üzerinden Türkiye'ye taşınması için inşa ediliyor. Proje, her biri yıllık 15.75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki boru hattından oluşuyor. Türkiye, TürkAkım Projesi ile yılda 15.75 milyar metreküp doğalgaz alacak (Türkiye, Rusya’dan halen Batı Hattı olarak adlandırılan hattan Ukrayna üzerinden gaz alıyor. Ukrayna hattı devre dışı kalacak). Kalan doğal gaz da Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınacak.

Boru hattı, Türkiye’den çıkacak, Bulgaristan, Sırbistan ve Macaristan üzerinden Avusturya’ya ulaşacak. Sırbistan’ın, sorumluluğunda olan bölümün inşaatını tamamladığı açıklandı.

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