Türkan Şoray'a saygı duruşu

Türk sinemasının efsane ismi Türkan Şoray, İzmir'de Bostanlı Suat Taşer Sanat Merkezi’nde Ahmet Baran ve İyilik Korosu ile düzenlenen Türkan Şoray Film Müzikleri etkinliğine katıldı.

'Selvi Boylum Al Yazmalım’ın unutulmaz müziğiyle sahneye çıkan Türkan Şoray, tüm salon tarafından ayakta karşılandı. Sahnede sinema yıllarına dair anılarını paylaşan Şoray’ın sözleri, izleyicilere o dönemlerin sıcaklığını ve güzelliğini yeniden hissettirdi.

Ardından yerine geçerek kendi filmlerinin müziklerinden oluşan konseri izleyen Türkan Şoray, 1,5 saat süren program boyunca zaman zaman oturduğu yerden mikrofonla şarkılara eşlik etti. Filmlerden görüntülerin de yer aldığı özel video gösterimleri geceye nostaljik bir hava kattı.

Finalde kanun sanatçısı Ahmet Baran’ın; "Türk sinemasının ve kalplerimizin sultanına saygı duruşunda bulunmak istiyorum" sözleri üzerine tüm salon yeniden ayağa kalktı. Bu anlardan çok etkilenen Şoray; "Beni hala böyle sevmeniz, el üstünde tutmanız benim için hayattaki en kıymetli hazinelerden biri" diyerek duygularını dile getirdi.

Kasım ayı olması nedeniyle Atatürk’ün en sevdiği eserlerden biri olan 'Kırmızı Gülün Alı Var' şarkısını seslendiren ünlü sanatçı, daha sonra 'Memleketim' şarkısında koroya eşlik ederek geceyi noktaladı.

Etkinlik sonrası sevenleri, Türkan Şoray ile fotoğraf çekilebilmek, ona dokunabilmek ve imza alabilmek için yoğun ilgi gösterdi. Şoray, bu sevgiden büyük mutluluk duyduğunu belirterek; "Tek duam, bu ilginin ömür boyu sürmesi" dedi.