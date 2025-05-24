Yeşilçam'ın 'Sultan'ı Türkan Şoray, Biruni Üniversitesi'nde düzenlenen söyleşide, öğrencilerle bir araya geldi. Söyleşinin moderatörlüğünü, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlknur Özcan yaptı.

İlknur Özcan ve Türkan Şoray

'KİRPİK' SORUSU ŞAŞIRTTI

Ancak programın ilerleyen dakikalarında Türkan Şoray'a; "Türkan Şoray kirpiği bir terim oldu. Bu tarz nasıl oldu?" sorusu yöneltildi.

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Bu soru karşısında şaşıran Türkan Şoray, "Bilmiyorum" dedi. Şoray, daha sonra durumu bir nebze kurtarabilmek adına geçtiğimiz aylarda 'Turkish delight (Türk lokumu) adı altında TikTok'ta viral olan makyajı anlattı.

Türkan Şoray'a yöneltilen soru sosyal medyada alay konusu oldu ve "O kadar sorulacak şey varken sora sora bunu mu sordunuz?", "Ne saçma bir soru", "Bu soru, 40 yıl aklıma gelmezdi" ve "Ne kadar dâhiyane bir soru" yorumları yapıldı.

Fotoğraflar: Instagram, AA