Turkcell Global Bilgi-Katılım Emeklilik iş birliği

"Katılım Emeklilik, 5 yıl gibi kısa bir sürede sektörde birçok yeniliğe imza atmayı başardı. Faizsiz sigortacılıkta yenilikçi anlayışımız sayesinde bugün sektörün önemli şirketleri arasında yerimizi almış durumdayız. İşimiz gereği odağımızda insan olduğu için sağladığımız faydaları sadece sigorta ürünlerimiz ile sınırlı tutmuyoruz. Daha geniş bir perspektiften düşünerek insanların hayatına dokunmak gayretindeyiz. Bu bağlamda hayata geçirdiğimiz evden çalışma sistemi ile sektörde bir ilke daha imza atmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Katılım Emeklilik olarak verdiğimiz sigortacılık hizmetleri dışında Türkiye genelinde sigorta okuryazarlığının artırılması, ülkemiz ekonomisine yüksek katma değer sağlamak için istihdamın güçlendirilmesi gibi konularda çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Özellikle faizsiz sigortacılık alanında Türkiye’nin lider sigorta şirketi olarak müşteri hizmetlerinde de yenilikçi bir anlayışı ortaya koymayı hedefliyoruz. Bu bakış açısıyla Turkcell Global Bilgi ile böyle anlamlı bir iş birliğine adım attık."
"KADINLARIN EKONOMİYE KATILMASINA DESTEK OLUYORUZ"
Aynur, "Gerçekleştirdiğimiz dijitalleşme yatırımları üzerinden iş yeri ortamını ve konforunu evlere taşıyoruz. Bu sayede her ilde yaşayan kadınların ekonomiye katılmasına destek oluyoruz. Türkiye'nin en hızlı ve istikrarlı büyüyen yeni nesil sigortacılık şirketi Katılım Emeklilik ile gerçekleştirdiğimiz evden çalışan müşteri temsilcileri modeli ile kişilerin ekonomik özgürlüğünü kazanmalarına katkı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.
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