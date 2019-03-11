Turkcell yönetim kurulu üyesi Tuvan Yalım görevinden istifa ederken, yerine Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın atandı.

Şirket Cuma günü yaptığı KAP açıklamasında ayrıca 2013 yılında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararıyla atanan bağımsız yönetim kurulu üyesi Ahmet Akça, Atilla Koç ve Hilmi Güler'in üyeliklerinin Cuma günkü yazısı uyarınca devam ettiği ifade edildi.

Akça aynı zamanda yönetim kurulu başkanlığını yürütüyor. Yalım geçen yıl Mart ayında Turkcell'in üç ana hissedarı Telia Company, Çukurova Holding ve Rus milyarder Mikhail Fridman ve ortaklarına ait Letter One'ın ortak aday gösterdiği yönetim kurulu üyeleri arasındaydı.