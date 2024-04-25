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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Türkevi'ndeki ilk 'Ekonomi Konuşmaları' gerçekleşti - İş-Yaşam Haberleri

        Ekonomi ve Politika Konuşmaları'nın ilki Roubini'nin katılımıya gerçekleşti

        ABD'deki Türkevi'nde, Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu tarafından Ekonomist Nouriel Roubini'nin katılımıyla "Ekonomi ve Politika Konuşmaları" etkinliğinin ilki gerçekleştirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 08:19 Güncelleme: 25.04.2024 - 08:19
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        Türkevi'ndeki ilk 'Ekonomi Konuşmaları' gerçekleşti
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        "Ekonomi ve Politika Konuşmaları" etkinliğinin ilki, Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu tarafından, Ekonomist Nouriel Roubini'nin katılımıyla Türkevi'nde gerçekleştirildi.

        Hazine ve Maliye Ataşesi Gözde Çizmeci Gül'ün moderatörlüğünü yaptığı etkinlikte, küresel ekonomik gelişmeler, jeopolitik gerilimler, enflasyon ve faiz görünümü, ABD-Çin ticari ilişkileri, gelişmekte olan piyasalar ve yapay zeka gibi konular ele alındı.

        Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, burada yaptığı konuşmada, Türkevi'nin birçok toplantı, etkinlik ve panele ev sahipliği yaptığına işaret ederek, "Ekonomi ve Politika Konuşmaları" adı verilen yeni bir etkinlik serisinin ilkini yapmaktan memnuniyet duyduklarını anlattı.

        Etkinlik serisinin siyasi ve ekonomik belirsizliklerin yaşandığı bir dönemde başlatıldığına değinen Özgür, "Yeni ekonomik güçlerin yükselişinden yeni teknolojilerin ortaya çıkışına, dünyamızı şekillendiren benzeri görülmemiş değişimlere ve zorluklara tanık oluyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

        Özgür, bu gibi zamanlarda diyaloga girmek ile bilgi ve tecrübe paylaşımı yapmanın önemine dikkati çekti.

        Etkinlik aracılığıyla, finansal kurumlar, özel sektör, hükümet yetkilileri ve akademi arasında, siyasi ve ekonomik gelişmelere ilişkin diyalogun gelişmesini hedeflediklerini söyleyen Özgür, yapılacak tartışmaların faydalı olacağına inandığını belirtti.

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