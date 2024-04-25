Türkevi'ndeki ilk 'Ekonomi Konuşmaları' gerçekleşti

"Ekonomi ve Politika Konuşmaları" etkinliğinin ilki, Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu tarafından, Ekonomist Nouriel Roubini'nin katılımıyla Türkevi'nde gerçekleştirildi.

Hazine ve Maliye Ataşesi Gözde Çizmeci Gül'ün moderatörlüğünü yaptığı etkinlikte, küresel ekonomik gelişmeler, jeopolitik gerilimler, enflasyon ve faiz görünümü, ABD-Çin ticari ilişkileri, gelişmekte olan piyasalar ve yapay zeka gibi konular ele alındı.

Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, burada yaptığı konuşmada, Türkevi'nin birçok toplantı, etkinlik ve panele ev sahipliği yaptığına işaret ederek, "Ekonomi ve Politika Konuşmaları" adı verilen yeni bir etkinlik serisinin ilkini yapmaktan memnuniyet duyduklarını anlattı.