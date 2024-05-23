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        Haberler Spor Voleybol Türkiye: 2 - Hollanda: 3 | MAÇ SONUCU - Voleybol Haberleri

        Türkiye: 2 - Hollanda: 3 | MAÇ SONUCU

        A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin ilk haftasındaki ikinci maçında Hollanda'ya 3-2 yenildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 23:23 Güncelleme: 23.05.2024 - 23:23
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        Filenin efeleri Hollanda'yı geçemedi!
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        FIVB Milletler Ligi'nin ilk haftasındaki ikinci maçında A Milli Erkek Voleybol Takımı, Hollanda'ya 3-2 mağlup oldu.

        "Filenin efeleri", Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen ve ilk kez sahne aldığı Milletler Ligi organizasyonunun Antalya etabındaki ikinci maçında Hollanda ile karşılaştı.

        Antalya Spor Salonu'nda voleybolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmanın ilk seti karşılıklı sayılarla başladı. Ay-yıldızlılar, Efe Mandıracı ve Efe Bayram'ın etkili oyunlarıyla durumu 15-11'e getirdi. Oyundaki üstünlüğünü koruyan Türkiye, seti 25-19 kazanarak 1-0 öne geçti.

        İkinci sete de iyi başlayan taraf Türkiye oldu. Adis Lagumdzija'nın smaç sayıları ile Türkiye skoru 9-6 yaptı. Hollanda'nın kullandığı molanın ardından üst üste servis sayısı (ace) ve blok sayıları bulan Türkiye, bu sette ilk kez farkı 6'ya (16-10) çıkardı. Etkili oyununu sürdüren Türkiye, seti 25-20 kazanarak durumu 2-0 yaptı.

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        Üçüncü sete kötü başlayan Türkiye, rakibinin etkili oyununa karşılık vermekte zorlandı. Hollanda, üst üste bulduğu sayılarla farkı açarak durumu 18-12 yaptı. Oyundaki ağırlığını sürdüren Hollanda seti 25-18 kazanarak durumu 2-1'e getirdi.

        Dördüncü set iki takımın karşılıklı sayıları ile başladı. Dengeli giden sette oyuna ağırlığını koyan Hollanda, farkı 3'e çıkartarak skoru 19-16 yaptı. Hollanda seti 25-21 kazanarak 2-2 eşitliği yakaladı.

        Son sete hızlı başlayan taraf Hollanda oldu. Hollanda, üst üste bulduğu sayılar ile skoru 5-2 yaptı. Etkisiz bir oyun ortaya koyan Türkiye, seti 15-9 maçı da 3-2 kaybetti.

        Ligdeki ilk maçında Kanada'ya 3-1 mağlup olan Türkiye, Hollanda karşısında aldığı yenilgi ile ligdeki ikinci mağlubiyetini yaşadı.

        Organizasyondaki ilk maçında Slovenya'ya 3-2 yenilen Hollanda ise ligde galibiyetle tanıştı.

        Ay-yıldızlılar, 25 Mayıs'ta Fransa, 26 Mayıs'ta ise ABD ile karşılaşacak.

        Salon: Antalya

        Hakemler: Vladimir Simonovic (İsviçre), Sonja Simonovska (Karadağ)

        Türkiye: Efe Mandıracı, Adis Lagumdzija, Bedirhan Bülbül, Matiç, Efe Bayram, Arslan Ekşi (Faik Samet Güneş, Mirza Lagumdzija, Volkan Döne)

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        Hollanda: Keemink, Plak, Ter Horst, Van Garderen, Ter Maat, Parkinson (Minir, Van Der Ent, Koops, Andringa, Wiltenburg)

        Setler: 25-19, 25-20, 18-25, 21-25, 9-15

        Süre: 123 dakika (27, 28, 24, 28, 16)

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