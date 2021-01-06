Mobilya, kağıt ve orman ürünlerinde 5,6 milyar dolarlık ihracatla tüm zamanların rekoru kırıldı

AA

KFMİB Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Edip Sevinç, yazılı açıklamasında, 2020 yılında 280 bin 924 ton fındık ihraç edildiğini, karşılığında 1 milyar 945 milyon 299 bin 937 gelir elde edildiğini belirtti.

Önceki yıl bu rakamın 319 bin 772 ton karşılığında 2 milyar 28 milyon 727 bin 972 dolar olarak gerçekleştiğini ifade eden Sevinç, ihracatta 2019'a göre miktar bazında yüzde 12,1, döviz girdisinde ise yüzde 4,1 azalış olduğunu aktardı.

Yeni fındık ihracat sezonunun 1 Eylül'de başladığını anımsatan Sevinç, 1 Eylül- 31 Aralık 2020 dönemini kapsayan 4 aylık süreçte 106 bin 706 ton fındık satışı gerçekleştirildiğini ve 732 milyon 836 bin 548 kazanç sağlandığını kaydetti.

Fındık ve mamulleri sektörünün, tarımsal ürünler arasında ihracatı en fazla azalış gösteren sektörlerden olduğunu kaydeden Sevinç, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu sonuç kabul etmekte zorlandığımız ve büyük üzüntü duyduğumuz bir durumdur. Ancak böyle bir sonuçla karşı karşıya geleceğimiz yönünde daha sezon başlamadan gerekli uyarılar İhracatçı Birlikleri tarafından yapılmakta idi. Fındığın arz talep dengesi gözetilmeden spekülatif bir stok ürünü olarak algılanması ülkemiz, bölge istihdamı ve fındığın tüm paydaşları açısından hiçbir zaman faydalı olamaz."

Sevinç, ihracatın tekrar artacağı yönünde umut ve gayretlerini koruduklarını belirtti.