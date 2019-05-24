Filenin Sultanları, daha önce Güney Kore ve Hollanda'yı da yenmişti.
Salon: Aleksandar Nikolic
Hakemler: Fabrice Collados (Fransa),Evgeny Makshanov (Rusya)
Türkiye: Cansu, Kübra, Meliha, Hande, Zehra, Ebrar, Simge (L) (Meryem, Ezgi, Şeyma)
Sırbistan: Mihajlovic, Veljkovic, Popovic, Boskovic, Busa, Mirkovic, Pusic (L) (Aleksic, Blagojevic, Antanasijevic, Bjelica)
Setler: 25-19, 25-23, 25-20
Süre: 1 saat 29 dakika (27, 33, 29)
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