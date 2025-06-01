Türkiye: 3 - Slovenya: 1 | MAÇ SONUCU

VNL hazırlıkları kapsamında ilk hazırlık maçını Slovenya ile gerçekleştiren A Milli Erkek Voleybol Takımımız, müsabakayı 3-1'lik skorla kazandı.

Milliler, karşılaşmadan 29-27, 25-16 ve 25-19'luk setlerle galip ayrıldı. İki takımın anlaşması gereği oynanan ekstra seti ise konuk Slovenya 25-23 ile kazandı.

Ay-yıldızlı ekip, Slovenya ile yarın saat 17.00'de bir kez daha karşılaşacak. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.