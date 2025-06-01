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        Haberler Spor Voleybol Türkiye: 3 - Slovenya: 1 | MAÇ SONUCU - Voleybol Haberleri

        Türkiye: 3 - Slovenya: 1 | MAÇ SONUCU

        A Milli Erkek Voleybol Takımı, VNL hazırlıkları kapsamında İstanbul'da oynadığı ilk hazırlık maçında Slovenya'yı 3-1 mağlup etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 19:01 Güncelleme: 01.06.2025 - 19:01
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        VNL hazırlıkları kapsamında ilk hazırlık maçını Slovenya ile gerçekleştiren A Milli Erkek Voleybol Takımımız, müsabakayı 3-1'lik skorla kazandı.

        Milliler, karşılaşmadan 29-27, 25-16 ve 25-19'luk setlerle galip ayrıldı. İki takımın anlaşması gereği oynanan ekstra seti ise konuk Slovenya 25-23 ile kazandı.

        Ay-yıldızlı ekip, Slovenya ile yarın saat 17.00'de bir kez daha karşılaşacak. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

        Salon: Burhan Felek Vestel

        Hakemler: Selçuk Görmen, Yasin Çalışkan

        Türkiye: Efe Mandıracı, Vahit Emre, Kaan, Mirza, Bedirhan, Murat, Berkay (L) (Berk, Ahmet, Ertuğrul Gazi, Mert, Yiğit, Gökçen, Beytullah (L), Hilmi)

        Slovenya: Krzic, Planinsic, Urnaut, Stalekar, Stern, Mozic, Okroglic (L) (Marovt, Bracko, Vincic, Z.Stern, Mujanovic, Fink)

        Setler: 29-27, 25-16, 25-19, 23-25

        Süre: 1 saat 50 dakika

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