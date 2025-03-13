Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.707,30 %1,20
        DOLAR 36,6050 %0,04
        EURO 39,8790 %0,05
        GRAM ALTIN 3.464,88 %0,38
        FAİZ 37,04 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 38,99 %-0,47
        BITCOIN 83.084,00 %-0,03
        GBP/TRY 47,4512 %-0,03
        EUR/USD 1,0870 %-0,17
        BRENT 70,66 %-0,41
        ÇEYREK ALTIN 5.665,09 %0,38
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Türkiye 40 Eurofighter savaş uçağı için teklif aldı - İş-Yaşam Haberleri

        Türkiye 40 Eurofighter savaş uçağı için teklif aldı

        MSB kaynakları Eurofighter tedarikine ilişkin 40 adet Eurofighter Typhoon Uçağının tedarik edilmesi kapsamında Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı ve ilgili firmadan teklif beklendiği ve beklenen teklifin bakanlığımıza ulaşıp incelendiği belirtildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2025 - 12:24 Güncelleme: 13.03.2025 - 12:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye 40 Eurofighter savaş uçağı için teklif aldı
        ABONE OL

        MSB kaynakları, Atatürk'ün Kara Harp Okulu'na girişinin 126'ncı yıl dönümünü dolayısıyla Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulu'ndaki "Atatürk ve Harbiyeli Anıtı"nda düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        Bakanlık kaynakları, Eurofighter tedarikine ilişkin sorular üzerine "Hava Kuvvetlerimizin harekat ihtiyacının karşılanmasına yönelik 40 adet Eurofighter Typhoon Uçağı'nın tedarik edilmesi kapsamında hazırlanan İhtiyaç Tanım Dokümanı'nın Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı ve ilgili firmaya gönderildiğini, teklif beklendiğini daha önce açıklamıştık. Beklenen teklif bakanlığımıza ulaşmış olup, teklif inceleme süreci devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

        EUROFIGHTER

        AA'nın haberine göre Eurofighter, teknoloji ve kapasite bağlamında çok rollü görevler icra edebilecek iyi bir uçak olarak tanımlanıyor. Servis tavanı yani çıkabildiği irtifanın F-16'dan daha iyi olduğu belirtilirken süratın yüksek olmakla birlikte hız yakıt tüketimini yani görev süresini sınırladığı ifade ediliyor. Eurofighter'ın Fransızların Rafale uçaklarına denk bir uçak olmakla birlikte manevra kabiliyeti, servis tabanı ve sürat açısından Rafale'den daha iyi olduğu belirtiliyor.

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri
        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri
        Eğlence merkezi değil, cephanelik!
        Eğlence merkezi değil, cephanelik!
        Kırmızı bültenle aranıyordu! 10 yılda 3 kuzeni öldürdü!
        Kırmızı bültenle aranıyordu! 10 yılda 3 kuzeni öldürdü!
        "Mourinho'nun Türk futboluyla mücadelesi!"
        "Mourinho'nun Türk futboluyla mücadelesi!"
        Trump'ın kabinesine bir Türk isim daha
        Trump'ın kabinesine bir Türk isim daha
        İşte Mourinho'nun Rangers 11'i!
        İşte Mourinho'nun Rangers 11'i!
        'Gizli' sapık yakalandı!
        'Gizli' sapık yakalandı!
        Devler Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu!
        Devler Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu!
        "Dışarıdan göründüğü gibi değil"
        "Dışarıdan göründüğü gibi değil"
        Fenerbahçe nasıl tur atlar?
        Fenerbahçe nasıl tur atlar?
        Oto tamircisine dükkanında kanlı infaz!
        Oto tamircisine dükkanında kanlı infaz!
        Yeni aşk iddiası
        Yeni aşk iddiası
        Boş bir arazide 1 kişi ölü, 3 kişi ise baygın halde bulundu
        Boş bir arazide 1 kişi ölü, 3 kişi ise baygın halde bulundu
        Milyarlarca liralık bedava tanıtım
        Milyarlarca liralık bedava tanıtım
        Konut satışları tam gaz
        Konut satışları tam gaz
        ABD'li bakandan Kanada açıklaması: 51. eyalet olmalı
        ABD'li bakandan Kanada açıklaması: 51. eyalet olmalı
        Uydu üzerinden mobil iletişim hız kazandı
        Uydu üzerinden mobil iletişim hız kazandı
        Ateşkes taslağıyla ilgili ne biliyoruz?
        Ateşkes taslağıyla ilgili ne biliyoruz?