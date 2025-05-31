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        Haberler Spor Basketbol Milli Takım Türkiye: 73 - Litvanya: 68 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Türkiye: 73 - Litvanya: 68 | MAÇ SONUCU

        A Milli Kadın Basketbol Takımı, özel maçta Litvanya'yı 73-68 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 21:34 Güncelleme: 31.05.2025 - 21:34
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        Potanın perileri, Litvanya'yı mağlup etti!
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        Litvanya ile hazırlık maçı yapan A Milli Kadın Basketbol Takımımız, 73-68'lik skorla galip geldi.

        2025 Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren ay-yıldızlılar, Litvanya ile karşı karşıya geldi.

        Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan maçın ilk periyodu, Litvanya'nın 16-10 üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci çeyrekte toparlanan Türkiye, soyunma odasına 34-32 önde gitti.

        İkinci yarıda üstünlüğünü koruyan milli takım, üçüncü periyodunu 54-49 önde geçtiği karşılaşmadan 73-68 galip ayrıldı.

        Ay-yıldızlılarda Derin Erdoğan 18, Elif Bayram ile Tilbe Şenyürek 13'er, Olcay Çakır Turgut ise 12 sayı kaydetti.

        Mücadeleyi Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile yönetim kurulu üyeleri de takip etti.

        Türkiye, 18-29 Haziran'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda Yunanistan, Fransa ve İsviçre ile A Grubu'nda mücadele edecek.

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