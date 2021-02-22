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Türkiye: 84 - Hırvatistan: 78 | MAÇ SONUCU

A Milli Basketbol Takımı, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nin 6. ve son maçında Hırvatistan'ı 84-78 yendi. Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi daha önce garantileyen milli takım, grup mücadelesini 3 galibiyetle tamamladı. Lider Hırvatistan ise ikinci kez mağlup oldu.

Türkiye: 84 - Hırvatistan: 78 | MAÇ SONUCU

Çekişmeli başlayan karşılaşmada A Milli Takım, Furkan Haltalı'nın smaç basketiyle 4. dakikada 7-4 öne geçti. Buna Dreznjak ile yanıt veren Hırvatistan, Filipovic ile bir basket buldu ve 6. dakikada üstünlüğü ele geçirdi: 7-10. Buğrahan Tuncer ile hücumda iyi organize olan Türkiye karşısında son saniyede 3 serbest atış fırsatı bulan Hırvatistan bunları Filipovic ile iyi değerlendirdi ve ilk çeyrek 21-21 beraberlikle geçildi.

Karşılaşmanın ikinci periyodunda da çekişme sürdü ve 15. dakika 29-29 beraberlikle geçildi. Buğrahan ile hücumda iyi organize olan Türkiye, son dakika içinde 6 sayılık üstünlük (42-36) yakalarken, ilk yarıyı da 42-40 önde tamamladı.

İkinci yarıya Melih Mahmutoğlu'nun 4 sayısıyla başlayan Türkiye, Alperen'in basketiyle 22. dakikada yeniden 6 sayılık üstünlük yakaladı: 48-42. Milliler alan savunmasıyla rakibi durdurmaya çalıştıysa da dış atışlardan yediği basketlerle skor üstünlüğünü Hırvatistan'ın almasına engel olamadı. Hırvatistan, Mustapic'in 3 sayılık basketiyle 3. çeyreği 65-62 önde geçti.

Alan savunmasını sürdüren milli takım, Buğrahan ve Larkin ile üst üste 3 sayılık basketler bularak 34. dakikada 72-70 üstünlük yakaladı. İyi savunmasıyla rakibine kolay sayı şansı vermeyen Türkiye, karşılaşmadan 84-78 galip ayrıldı.

Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

Hakemler: Manuel Mazzoni (İtalya),Marius Ciulin (Romanya),Lorenzo Baldini (İtalya)

Türkiye: Larkin 16, Berk Uğurlu 3, Şehmus Hazer 9, Samet Geyik, Furkan Haltalı 2, Sertaç Şanlı 17, Alperen Şengün 6, Melih Mahmutoğlu 12, Buğrahan Tuncer 17, Doğuş Özdemiroğlu 2, Berkan Durmaz, Göksenin Köksal

Hırvatistan: Mavra 4, Dreznjak 6, Marcinkovic 2, Sakic 10, Bilan 12, Filipovic 12, Prkacin 4, Vrankovic 10, Mustapic 5, Gabric 13

1. Periyot: 21-21

Devre: 42-40

3. Periyot: 62-65

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