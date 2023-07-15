Türkiye ABD voleybol yarı final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2023 FIVB Milletler Ligi

1 Şurada Paylaş!









2023 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde yarı finaller bu gece itibariyle başlıyor. Grup maçları ve çeyrek final karşılaşmasıyla birlikte son 4 maçını kazanarak büyük bir çıkışa geçen ve yarı finale yükselmeye başaran A Milli Kadın Voleybol Takımımız, ABD ile finale yükselmek için kozlarını paylaşacak. İşte, Türkiye ABD voleybol milli maçına dair ayrıntılar...