Türkiye Almanya Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası maçı için nefesler tutulmuş durumda. Grupta Polonya'yı 3-2 mağlup ederek gurubu lider tamamlayan A Milli Kadın Voleybol takımımız, 2. turda F grubunda Almanya, Sırbistan, Kanada, ABD ile mücadele edecek. Peki Türkiye Almanya voleybol milli maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları Türkiye voleybol milli maçı hangi kanalda? İşte merak edilen soruların yanıtı...