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Türkiye Bankalar Birliği'nden deprem bölgesiyle ilgili açıklama

Türkiye Bankalar Birliği, deprem bölgesindeki 11 ilde faaliyet gösteren bankaların 2 Mart 2023 itibarıyla şube, ATM ve geçici hizmet birimlerinin sayısıyla ilgili bir açıklama yayınladı

Türkiye Bankalar Birliği'nden deprem bölgesiyle ilgili açıklama
HABERTURK.COM

Türkiye Bankalar Birliği'nden yapılan açıklama şöyle:

"Bankacılık sektörü, deprem bölgesindeki bankacılık hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesi için çalışmalarına devam etmektedir.

Bu duyurunun amacı, deprem bölgesindeki 11 ilde faaliyet gösteren bankaların 2 Mart 2023 itibarıyla şube, ATM ve geçici hizmet birimlerinin sayısı hakkında kamuoyuna bilgi sunmaktır.

Şube: 910 şubeden 603’ü hizmet vermektedir.

ATM: 4.267 ATM’nin 3.352’si aktiftir.

Deprem Bölgesinde Hizmet Kanalları* (2023)

Toplam şube sayısı**

Yerinde hizmet veren şube sayısı

Uzaktan hizmet veren şube sayısı

Toplam ATM sayısı

Faaliyet gösteren ATM sayısı

Mobil şube sayısı

Faaliyet gösteren konteyner sayısı

Faaliyet gösteren geçici hizmet noktası sayısı

17 Şubat

916

509

177

4.345

3.258

43

6

16

23 Şubat

912

573

146

4.326

3.358

49

34

29

2 Mart

910

603

141

4.267

3.352

69

44

25

* Mevduat, kalkınma ve yatırım bankaları

**Toplam şube sayısındaki farklılıklar, banka bildirimlerinden kaynaklanmaktadır.

Mobil ve Konteyner Şubeler: 69 mobil şube ve 44 konteyner şube hizmet vermektedir.

Geçici Hizmet Noktaları: Bu kanalların yanı sıra, 25 geçici hizmet noktasında müşterileri talepleri karşılanmaktadır.

Son Hafta: Çalışmalar sayesinde, 23 Şubat - 2 Mart arasında toplam 30 şube, 20 mobil şube, 10 konteyner şube daha hizmet verebilir hale getirilmiştir. Mobil/konteyner şubelerdeki artış nedeniyle, 6 ATM ve 4 geçici hizmet noktası devreden çıkarılmıştır.

Son İki Hafta: 17 Şubat - 2 Mart arasında ise toplam 94 şube, 94 ATM ve 73 adet mobil/konteyner şube veya geçici hizmet noktası devreye girmiştir.

Şube, ATM, mobil ve geçici hizmet birimleri hakkında il bazındaki veriler sunulmaktadır.

Bu süreçte, koordinasyon içinde çalıştığımız ilgili kamu/özel kurum ve kuruluşlarına, çalışanlarımıza, müşterilerimize ve diğer paydaşlarımıza desteklerinden ve anlayışlarından dolayı teşekkür ederiz.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Saygılarımızla,

Türkiye Bankalar Birliği"

Deprem Bölgesi’nde Hizmet Kanalları* (İller Bazında, 2 Mart 2023)

Toplam şube sayısı

Yerinde hizmet veren şube sayısı

Uzaktan hizmet veren şube sayısı

Toplam ATM sayısı

Faaliyet gösteren ATM sayısı

Mobil şube sayısı

Faaliyet gösteren konteyner sayısı

Faaliyet gösteren geçici hizmet noktası sayısı

Adana

218

179

32

978

891

4

0

2

Hatay

121

38

33

550

264

20

8

5

Osmaniye

35

25

5

175

154

2

2

2

Kahramanmaraş

74

15

16

362

209

14

16

4

Gaziantep

147

118

24

673

568

9

4

4

Kilis

9

9

1

48

38

0

0

0

Malatya

57

25

8

307

223

6

4

2

Adıyaman

39

17

7

164

88

7

5

2

Diyarbakır

91

73

10

399

357

1

3

1

Şanlıurfa

77

68

5

396

359

4

1

3

Elazığ

42

36

0

215

201

2

1

0

Toplam

910

603

141

4.267

3.352

69

44

25

*Mevduat, kalkınma ve yatırım bankaları

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