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HaberlerGündemTürkiye birincisi Eda koronaya yenildi
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Türkiye birincisi Eda Doğan koronavirüsü yenemedi

Antalya'nın Alanya ilçesinde özel eğitim okulunda öğrenim gören, katıldığı yüzme şampiyonasında Türkiye birinciliği ile üçüncülük elde eden down sendromlu Eda Doğan, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Türkiye birincisi Eda koronaya yenildi
İHA

Antalya'nın Alanya ilçesinde down sendromlu Eda Doğan, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Yüzme yarışmalarında Türkiye 1’incisi ve 3’üncüsü olan Sakine Nesibe Zamanoğlu Özel Eğitim Okulu öğrencisi Eda Doğan, koronavirüs nedeniyle Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Geçen hafta durumunun ağırlaşması nedeniyle entübe olan Doğan, bu sabaha karşı doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Down sendromlu Doğan'ın cenazesi Alanya'nın Cikcilli Mezarlığı'nda defnedildi.

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