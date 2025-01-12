Türkiye bu yıl yapay zeka endekslerinde "süper ligi" hedefliyor

Yapay Zeka Politikaları Derneği (AIPA) Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu,

son dönemde yapay zeka alanında yaşanan gelişmeler ve 2025 öngörülerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yapay zeka alanında son 5 yılda dünyada ve Türkiyede önemli gelişmeler yaşandığına dikkati çeken Küçükşabanoğlu, özellikle gelişmiş ülkelerin bu konuyu ana gündemlerine aldıklarını söyledi.

Küçükşabanoğlu, söz konusu teknolojiye ülkelerin ekonomik açıdan baktıklarına işaret ederek, "Çünkü dünyada yapay zeka 2030a kadar yaklaşık 15,7 trilyon dolarlık ekonomik hacim yaratacak. Özellikle gelişmiş ülkeler buradan payını alıp ekonomilerini güçlendirmek istiyorlar" diye konuştu.

Yapay zekanın güvenlik açısından da önemli olduğunu vurgulayan Küçükşabanoğlu, "siber savaşların" konuşulduğu bir dönemden geçildiğini ve ülkelerin bu teknolojiyi kullanarak güvenliklerini sağlamak istediklerini dile getirdi.

Küçükşabanoğlu, özellikle ABD ile Çinin söz konusu alanda çekiştiğini, Birleşik Arap Emirliklerinin ciddi adımlar attığını, Birleşik Krallık ve Singapurun da girişimlerde bulunduğunu anlattı.

Fransada ve Avrupa Parlamentosunda geçen yıl yaşanan gelişmeleri hatırlatan Küçükşabanoğlu, "Bu gelişmelere baktığımız zaman dünya yapay zekayı ana gündemine almış durumda. Yapay zeka o kadar dinamik kavram ki dünyadaki bu gelişmeleri takip etmekte zorlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"SİBER GÜVENLİK ÜLKELER İÇİN OLMAZSA OLMAZ"

Yapay zeka alanında Türkiyede yaşanan gelişmelere dikkati çeken Küçükşabanoğlu, "Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) yapay zekayla ilgili komisyon kuruldu. Komisyon umarım çalışmalarını başarıyla sürdürür. Milli Güvenlik Kurulu da kararlarında yapay zekaya geniş yer vermeye başladı." değerlendirmelerinde bulundu.

Küçükşabanoğlu, Türkiyede yapay zeka alanında, bakanlıklar ve kurumlar tarafından da adımlar atıldığını belirterek, Dışişleri ve Sağlık bakanlıklarının teşkilat yapısında değişiklikler yapıldığını söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve KOSGEB gibi kurumların yapay zeka girişimcilerine teşvik sağladığını vurgulayan Küçükşabanoğlu, şunları kaydetti: