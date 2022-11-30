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Türkiye G20 büyüme liginde geriledi

Türkiye yılın üçüncü çeyreğinde yıllık yüzde 3.9 büyüdü. Bu büyüme oranıyla G20 ülkeleri arasında Çin ve Kanada ile beraber en yüksek 5. büyüme hızına sahip ülke oldu. Henüz 3. çeyrek verilerini açıklamayan Hindistan beklendiği gibi yüzde 5.8'lik bir büyüme açıklarsa Türkiye 6. sıraya gerileyecek. İkinci çeyrekte Türkiye büyüme hızında yüzde 7.6 ile G20 üçüncüsü olmuştu

Türkiye G20 büyüme liginde geriledi

TÜİK, Türkiye ekonomisinin yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3.9 büyüdüğünü açıkladı. Türkiye ekonomisi, ikinci çeyrekte yüzde 7.6 büyüme kaydetmişti

Böylece Türkiye, G20 ülkeleri arasında şu ana kadar 3. çeyrek büyüme verilerini açıklayan ülkeler arasında en hızlı büyüme kaydeden 5. ülke oldu. Türkiye 5. sırayı Kanada ve Çin ile paylaştı.

Şu ana kadar en hızlı büyümeyi kaydeden ülke yüzde 8.6 ile Suudi Arabistan oldu. Bu ülkeyi yüzde 5.7 ile Endonezya ve yüzde 4.3 ile Meksika takip etti.

Ülke 3. çeyrek büyüme (%)
S. Arabistan 8,6
Endonezya 5,7
Meksika 4,3
Singapur 4,1
Türkiye 3,9
Çin 3,9
Kanada 3,9
İspanya 3,8
Güney Kore 3,1
Hollanda 3,1
İtalya 2,6
İngiltere 2,4
Euro Bölgesi 2,1
ABD 1,8
Japonya 1,8
Almanya 1,3
Fransa 1,0
İsviçre 0,5
Rusya -4,0

Dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD üçüncü çeyrekte yüzde 1.8 büyürken Euro Bölgesi'nde büyüme yüzde 2.1'i buldu. G20'de şu ana kadar yıllık olarak daralma açıklayan tek ülke yüzde 4 ile Rusya oldu.

HİNDİSTAN HENÜZ AÇIKLAMADI

3. çeyrek verilerini henüz paylaşmayan ülkelerden Hindistan'ın söz konusu dönemde yüzde 5.8 büyüme açıklaması bekleniyor. Eğer bu tahmin gerçekleşirse Türkiye büyüme liginde 1 sıra daha düşerek altıncılığa gerileyecek.

Üçüncü çeyrekte dünya genelinde merkez bankaları faiz artırımlarına giderken, bu artırımların ekonomiler üzerindeki yavaşlatıcı etkisi net bir şekilde görüldü. İkinci çeyrekte Hindistan yüzde 13.5 ile G20'nin en hızlı büyüyen ülkesi olmuştu. Bu ülkeyi yüzde 12.2 ile Suudi Arabistan takip etmişti.

Ülke 2. çeyrek büyüme (%)
Hindistan 13,5
S. Arabistan 12,2
Türkiye 7,7
Arjantin 6,9
İspanya 6,8
Endonezya 5,4
Hollanda 5,1
İtalya 4,9
Kanada 4,7
Singapur 4,5
İngiltere 4,4
Euro Bölgesi 4,3
Fransa 4,2
Avustralya 3,6
Brezilya 3,2
Güney Kore 2,9
Meksika 2,4
İsviçre 2,2
ABD 1,8
Japonya 1,7
Almanya 1,6
Çin 0,4
Güney Afrika 0,2
Rusya -4,1

EURO BÖLGESİ'NDE YAVAŞLAMA

Üçüncü çeyrekte büyüme oranı yüzde 2.1'de kalan Euro Bölgesi'nde ise yıllık büyüme hızı bir önceki çeyrekte yüzde 4.3 olarak açıklanmıştı.

Fed'in faiz artırımlarına mart ayında başladığı ABD'de ise büyüme hızında iki çeyrek arasında bir fark yaşanmadı.

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