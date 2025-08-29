Türkiye - Çekya: 92-78 (MAÇ SONUCU)

12 Dev Adam, EuroBasket 2025'te yoluna kayıpsız devam ediyor. Grup maçlarını Letonya'nın başkenti Riga'da oynayan A Milli Basketbol Takımımız, A Grubu'ndaki ikinci maçında Çekya'yı 92-78 mağlup etti.

Maçın ilk periyodunu 21-27 geride kapatan A Milli Takım ilk yarıyı 45-37 önde bitirmeyi başardı.

3’üncü periyodu da 72-62 önde tamamlayan ay-yıldızlı takım parkeden 92-78 galip ayrılarak şampiyonadaki 2’nci maçını da kayıpsız geçti. Çekya ise ikinci maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

ALPEREN ŞENGÜN'DEN DOUBLE-DOUBLE Karşılaşmanın en skorer ismi 23 sayı, 12 ribaund ve 9 asistlik performansla double-double yapan Alperen Şengün olurken Cedi Osman da 21 sayı üretti. A Milliler, A Grubu'ndaki üçüncü maçında 30 Ağustos Cumartesi akşamı (yarın) TSİ 21.15'te Portekiz ile karşı karşıya gelecek.