Türkiye - Çekya: 92-78 (MAÇ SONUCU)
A Milli Basketbol Takımımız, EuroBasket 2025'teki ikinci maçında Çekya'yı 92-78 mağlup etti. Alperen Şengün 23 sayı, 12 ribauntluk performansıyla maça damgasını vurdu. A Grubu'nda ikide iki yapan 12 Dev Adam, gruptaki üçüncü maçında 30 Ağustos Cumartesi akşamı (yarın) Portekiz ile karşılaşacak.
12 Dev Adam, EuroBasket 2025'te yoluna kayıpsız devam ediyor. Grup maçlarını Letonya'nın başkenti Riga'da oynayan A Milli Basketbol Takımımız, A Grubu'ndaki ikinci maçında Çekya'yı 92-78 mağlup etti.
Maçın ilk periyodunu 21-27 geride kapatan A Milli Takım ilk yarıyı 45-37 önde bitirmeyi başardı.
3’üncü periyodu da 72-62 önde tamamlayan ay-yıldızlı takım parkeden 92-78 galip ayrılarak şampiyonadaki 2’nci maçını da kayıpsız geçti. Çekya ise ikinci maçından da mağlubiyetle ayrıldı.
ALPEREN ŞENGÜN'DEN DOUBLE-DOUBLE
Karşılaşmanın en skorer ismi 23 sayı, 12 ribaund ve 9 asistlik performansla double-double yapan Alperen Şengün olurken Cedi Osman da 21 sayı üretti.
A Milliler, A Grubu'ndaki üçüncü maçında 30 Ağustos Cumartesi akşamı (yarın) TSİ 21.15'te Portekiz ile karşı karşıya gelecek.
SALON: Arena Riga
HAKEMLER: Antonio Conde, Lorenzo Baldini, Josip Jurcevic
TÜRKİYE: Cedi Osman 21, Kenan Sipahi 6, Alperen Şengün 23, Shane Larkin 5, Şehmus Hazer 4, Furkan Korkmaz 7, Adem Bona 6, Ercan Osmani 16, Ömer Faruk Yurtseven 2, Sertaç Şanlı 2, Onuralp Bitim
ÇEKYA: Zidek 9, Hruban, 7, Peterka 23, Bohacik 8, Sehnal 9 Krivanek 4, Krejci 3, Kriz 4, Balint, Svoboda 2, Kyzlink 9
1’İNCİ PERİYOT: 21-27
DEVRE: 45-37
3’ÜNCÜ PERİYOT: 72-62