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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası Türkiye-Çekya maçını Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek - Futbol Haberleri

        Türkiye-Çekya maçını Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek

        A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu üçüncü maçında 26 Haziran Çarşamba günü Çekya ile oynayacağı karşılaşmada Rumen hakem Istvan Kovacs düdük çalacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 12:05 Güncelleme: 24.06.2024 - 12:05
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        Türkiye-Çekya maçına Rumen hakem!
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        A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'nda 26 Haziran Çarşamba günü Hamburg'da Çekya ile oynayacağı karşılaşmayı, Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek.

        UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Volkspark Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak maçta düdük çalacak Kovacs'ın yardımcıları aynı ülkeden Vasile Marinescu ve Ovidiu Artene olacak.

        Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Norveç Futbol Federasyonundan Espen Eskas yapacak.

        Karşılaşmada Polonyalı Tomasz Kwiatkowski ise VAR görevini üstlenecek.

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