Türkiye'de bir ilk: "Singin’ in the Rain" sahnelendi

Türkiye'de bir ilk: "Singin’ in the Rain" sahnelendi

Türkiye'de bir ilk: " Singin’ in the Rain" sahnelendi Samsun Kültür Yolu Festivali, Türkiye sahne sanatlarında bir ilki temsil eden çok özel bir yapımla açıldı. Broadway'in ölümsüz müzikali "Singin' in the Rain" (Yağmurda Şarkı Söylüyorum), Türkiye'de ilk kez Samsun Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelendi

Habertürk Giriş: 22.06.2025 - 13:02 Güncelleme: 22.06.2025 - 13:02 facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL