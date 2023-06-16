Şikranın bölgede çift olarak görüldüğünü, sadece birini fotoğraflayabildiğini belirten Durdu, "Hindistan ve İran'da ürediği biliniyor. Çift olarak görülmesi nedeniyle bu konuda da takibi ve incelemeleri sürüyor. Türkiye'de de yuva yapıp, üreme ihtimali var. Eğer gerçekleşirse Türkiye'deki ilk üreme kaydı da oluşacak" dedi.