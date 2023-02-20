6 Şubat günü Kahramanmaraş'ta gerçekleşen ve tüm Türkiye'yi derinden etkileyen 7.7 büyüklüğündeki deprem sebebiyle Malatya, Sivas, Elazığ, Osmaniye, Adıyaman, Adana, Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa ve Diyarbakır'da can kayıpları, bina yıkımları meydana geldi. Hal böyle olunca vatandaşlar Türkiye'nin deprem riski fazla olan illeri konusunda bilgi sahibi olabilmek için araştırmalara başladı. İşte ülkemizin deprem riski fazla olan illeri ve İstanbul deprem risk haritası...