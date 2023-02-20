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İSTANBUL DEPREM RİSK HARİTASI: Türkiye'de deprem riski fazla olan iller hangileri?

Kahramanmaraş’ta gerçekleşen ve etkilerinin Malatya, Sivas, Elazığ, Osmaniye, Gaziantep, Adıyaman, Hatay, Kilis, Adana, Şanlıurfa ve Diyarbakır’ın da yaşadığı 7.7’lik ve 7.6''lık depremlerin ardından kurtarma çalışmalarının yanında enkaz kaldırma çalışmaları da sürdürülüyor. Konuyla ilgili vatandaşlar Türkiye'deki illerin risk oranları hakkında bilgi sahibi olabilmek için araştırma yapıyor. İşte Türkiye'deki en riskli iller ve İstanbul deprem risk haritası...

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  • Türkiye'de deprem riski fazla olan iller hangileri? İstanbul deprem risk haritası 2023:

    6 Şubat günü Kahramanmaraş'ta gerçekleşen ve tüm Türkiye'yi derinden etkileyen 7.7 büyüklüğündeki deprem sebebiyle Malatya, Sivas, Elazığ, Osmaniye, Adıyaman, Adana, Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa ve Diyarbakır'da can kayıpları, bina yıkımları meydana geldi. Hal böyle olunca vatandaşlar Türkiye'nin deprem riski fazla olan illeri konusunda bilgi sahibi olabilmek için araştırmalara başladı. İşte ülkemizin deprem riski fazla olan illeri ve İstanbul deprem risk haritası...
  • Türkiye'de deprem riski fazla olan iller hangileri? İstanbul deprem risk haritası 2023:

    TÜRKİYE DEPREM HARİTASI

    Türkiye'de Kuzey Anadolu Fay Hattı ve Doğu Anadolu Hattı ve Batı Anadolu fay hattı olmak üzere toplamda 3 büyük fay hattı bulunuyor. Deprem haritasında riskler 3 ayrı derece olarak ayrılıyor.
  • Türkiye'de deprem riski fazla olan iller hangileri? İstanbul deprem risk haritası 2023:

    BİRİNCİ DERECE RİSKLİ İLLER

    İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale, Siirt.
  • Türkiye'de deprem riski fazla olan iller hangileri? İstanbul deprem risk haritası 2023:

    İKİNCİ DERECE RİSKLİ İLLER

    Tekirdağ, İstanbul (1 ve 2. Bölge), Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak başta olmak üzere, Zonguldak, Tekirdağ, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı,  Çorum.
  • Türkiye'de deprem riski fazla olan iller hangileri? İstanbul deprem risk haritası 2023:

    ÜÇÜNCÜ DERECE RİSKLİ İLLER

    Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin, Nevşehir.
  • Türkiye'de deprem riski fazla olan iller hangileri? İstanbul deprem risk haritası 2023:

    EN AZ RİSKLİ İLLER

    Türkiye Deprem Haritasına göre deprem riskinin en az olduğu iller ise Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya, Karaman'dır.
  • Türkiye'de deprem riski fazla olan iller hangileri? İstanbul deprem risk haritası 2023:

    İSTANBUL DEPREM RİSKİ FAZLA OLAN İLÇELER

    İstanbul’da yüksek derecede deprem riski taşıyan ilçeler ise Zeytinburnu, Küçükçekçmece, Florya, Esenkent, Ispartakule, Ambarlı, Avcılar ve Haramidere’dir.
  • Türkiye'de deprem riski fazla olan iller hangileri? İstanbul deprem risk haritası 2023:

    İSTANBUL DEPREM RİSKİ AZ OLAN İLÇELER

    İstanbul’da yüksek derecede deprem riski az olan ilçeler ise Pendik, Kadıköy, Kartal, Ümraniye, Şile, Üsküdar, Darıca, Erenköy, Çengelköy, Suadiye, Altunizade, Polonezköy, Eminönü, Rumelihisarı, Adalar, Beşiktaş, İçerenköy, Sarıyer, Nişantaşı, İstinye, Gültepe, Kağıthane, Taksim, Arnavutköy, Şişli ve Levent'tir.

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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