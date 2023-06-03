Açıklanan verilere göre son dönemlerin en popüler dizisi Citadel. Listede en çok izlenen film ise Air oldu.

JustWatch'ın 1-13 Mayıs tarihleri arasındaki verilerinde Avatar 2 Disney+'a geldiğinden beri oldukça ilgi gördü. Geçtiğimiz ay en çok izlenen dizi ve filmler...