Türkiye'de en çok satan araçlar belli oldu

24.08.2018 - 15:44 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Bu yılın ocak-temmuz döneminde yüzde 16 daralan otomotiv pazarı, satış rakamlarını korumaya çalışan markaların yoğun rekabetine sahne oldu. Farklı kampanyalarla müşterilerin çekilmeye çalışıldığı yarışta, birçok markanın satış sıralamasındaki yeri de değişti.

  • 1 Türkiye'de en çok satan araçlar belli oldu
    1 | 45

    Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye'de 2018'in ocak-temmuz döneminde 317 bin 894 otomobil, 88 bin 188 hafif ticari araç satıldı.

  • 2 Türkiye'de en çok satan araçlar belli oldu
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    406 bin 82 olarak gerçekleşen toplam pazar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 daraldı.

  • 3 Türkiye'de en çok satan araçlar belli oldu
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    Markaların 2018 ocak-temmuz döneminde satış adetleri ve geçen seneki adetlere göre performansı şöyle:

  • 4 Türkiye'de en çok satan araçlar belli oldu
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    LAMBORGHINI

    2018 Ocak-Temmuz satışı: 2

    Yüzde Değişim: -50,0

  • 5 Türkiye'de en çok satan araçlar belli oldu
    5 | 45

    BENTLEY

    2018 Ocak-Temmuz satışı: 5

    Yüzde Değişim: -16,7

  • 6 Türkiye'de en çok satan araçlar belli oldu
    6 | 45

    ASTON MARTIN

    2018 Ocak-Temmuz satışı: 7

    Yüzde Değişim: -50,0

  • 7 Türkiye'de en çok satan araçlar belli oldu
    7 | 45

    FERRARI

    2018 Ocak-Temmuz satışı: 11

    Yüzde Değişim: 83,3

  • 8 Türkiye'de en çok satan araçlar belli oldu
    8 | 45

    INFINITI

    2018 Ocak-Temmuz satışı: 16

    Yüzde Değişim: -72,9

  • 9 Türkiye'de en çok satan araçlar belli oldu
    9 | 45

    SMART

    2018 Ocak-Temmuz satışı: 22

    Yüzde Değişim: -76,6

  • 10 Türkiye'de en çok satan araçlar belli oldu
    10 | 45

    MASERATI

    2018 Ocak-Temmuz satışı: 30

    Yüzde Değişim: -6,3

  • 11 Türkiye'de en çok satan araçlar belli oldu
    11 | 45

    LEXUS

    2018 Ocak-Temmuz satışı: 36

    Yüzde Değişim: -28,0

  • 12 Türkiye'de en çok satan araçlar belli oldu
    12 | 45

    JAGUAR

    2018 Ocak-Temmuz satışı: 100

    Yüzde Değişim: -46,2

  • 13 Türkiye'de en çok satan araçlar belli oldu
    13 | 45

    ALFA ROMEO

    2018 Ocak-Temmuz satışı: 113

    Yüzde Değişim: -46,7

  • 14 Türkiye'de en çok satan araçlar belli oldu
    14 | 45

    DS

    2018 Ocak-Temmuz satışı: 129

    Yüzde Değişim: 92,5

  • 15 Türkiye'de en çok satan araçlar belli oldu
    15 | 45

    SSANGYONG

    2018 Ocak-Temmuz satışı: 241

    Yüzde Değişim: -37,7

  • 16 Türkiye'de en çok satan araçlar belli oldu
    16 | 45

    PORSCHE

    2018 Ocak-Temmuz satışı: 363

    Yüzde Değişim: -8,8

  • 17 Türkiye'de en çok satan araçlar belli oldu
    17 | 45

    KARSAN

    2018 Ocak-Temmuz satışı: 513

    Yüzde Değişim: -35,6

  • 18 Türkiye'de en çok satan araçlar belli oldu
    18 | 45

    MAZDA

    2018 Ocak-Temmuz satışı: 649

    Yüzde Değişim: -14,2

  • 19 Türkiye'de en çok satan araçlar belli oldu
    19 | 45

    MINI COOPER

    2018 Ocak-Temmuz satışı: 689

    Yüzde Değişim: 11,7

  • 20 Türkiye'de en çok satan araçlar belli oldu
    20 | 45

    LAND ROVER

    2018 Ocak-Temmuz satışı: 792

    Yüzde Değişim: -11,8

  • 21 Türkiye'de en çok satan araçlar belli oldu
    21 | 45

    SUBARU

    2018 Ocak-Temmuz satışı: 876 12,3

    Yüzde Değişim:

  • 22 Türkiye'de en çok satan araçlar belli oldu
    22 | 45

    IVECO

    2018 Ocak-Temmuz satışı: 954

    Yüzde Değişim: -24,7

  • 23 Türkiye'de en çok satan araçlar belli oldu
    23 | 45

    JEEP

    2018 Ocak-Temmuz satışı: 1.310

    Yüzde Değişim: 16,3

  • 24 Türkiye'de en çok satan araçlar belli oldu
    24 | 45

    ISUZU

    2018 Ocak-Temmuz satışı: 1.408

    Yüzde Değişim: 17,2

  • 25 Türkiye'de en çok satan araçlar belli oldu
    25 | 45

    SUZUKI

    2018 Ocak-Temmuz satışı: 1.542

    Yüzde Değişim: -12,1

  • 26 Türkiye'de en çok satan araçlar belli oldu
    26 | 45

    MITSUBUSHI

    2018 Ocak-Temmuz satışı: 2.519

    Yüzde Değişim: 25,1

  • 27 Türkiye'de en çok satan araçlar belli oldu
    27 | 45

    VOLVO

    2018 Ocak-Temmuz satışı: 3.373

    Yüzde Değişim: 69,6

  • 28 Türkiye'de en çok satan araçlar belli oldu
    28 | 45

    KIA

    2018 Ocak-Temmuz satışı: 6.388

    Yüzde Değişim: -18,4

  • 29 Türkiye'de en çok satan araçlar belli oldu
    29 | 45

    SEAT

    2018 Ocak-Temmuz satışı: 7.393

    Yüzde Değişim: -23,9

  • 30 Türkiye'de en çok satan araçlar belli oldu
    30 | 45

    AUDI

    2018 Ocak-Temmuz satışı: 8.361

    Yüzde Değişim: -15,9

  • 31 Türkiye'de en çok satan araçlar belli oldu
    31 | 45

    BMW

    2018 Ocak-Temmuz satışı: 8.541

    Yüzde Değişim: -3,2

  • 32 Türkiye'de en çok satan araçlar belli oldu
    32 | 45

    CITROEN

    2018 Ocak-Temmuz satışı: 8.758

    Yüzde Değişim: -38,2

  • 33 Türkiye'de en çok satan araçlar belli oldu
    33 | 45

    NISSAN

    2018 Ocak-Temmuz satışı: 13.283

    Yüzde Değişim: -18,4

  • 34 Türkiye'de en çok satan araçlar belli oldu
    34 | 45

    SKODA

    2018 Ocak-Temmuz satışı: 14.057

    Yüzde Değişim: 23,9

  • 35 Türkiye'de en çok satan araçlar belli oldu
    35 | 45

    OPEL

    2018 Ocak-Temmuz satışı: 14.399

    Yüzde Değişim: -37,8

  • 36 Türkiye'de en çok satan araçlar belli oldu
    36 | 45

    MERCEDES

    2018 Ocak-Temmuz satışı: 15.987

    Yüzde Değişim: -8,4

  • 37 Türkiye'de en çok satan araçlar belli oldu
    37 | 45

    HONDA

    2018 Ocak-Temmuz satışı: 16.502

    Yüzde Değişim: 13,4

  • 38 Türkiye'de en çok satan araçlar belli oldu
    38 | 45

    DACIA

    2018 Ocak-Temmuz satışı: 18.932

    Yüzde Değişim: -23,5

  • 39 Türkiye'de en çok satan araçlar belli oldu
    39 | 45

    PEUGEOT

    2018 Ocak-Temmuz satışı: 19.645

    Yüzde Değişim: 0,2

  • 40 Türkiye'de en çok satan araçlar belli oldu
    40 | 45

    TOYOTA

    2018 Ocak-Temmuz satışı: 20.008

    Yüzde Değişim: -11,1

  • 41 Türkiye'de en çok satan araçlar belli oldu
    41 | 45

    HYUNDAI

    2018 Ocak-Temmuz satışı: 24.803

    Yüzde Değişim: -10,1

  • 42 Türkiye'de en çok satan araçlar belli oldu
    42 | 45

    FORD

    2018 Ocak-Temmuz satışı: 44.424

    Yüzde Değişim: -21,8

  • 43 Türkiye'de en çok satan araçlar belli oldu
    43 | 45

    VOLKSWAGEN

    2018 Ocak-Temmuz satışı: 44.611

    Yüzde Değişim: -23,3

  • 44 Türkiye'de en çok satan araçlar belli oldu
    44 | 45

    FIAT

    2018 Ocak-Temmuz satışı: 45.061

    Yüzde Değişim: -24,2

  • 45 Türkiye'de en çok satan araçlar belli oldu
    45 | 45

    RENAULT

    2018 Ocak-Temmuz satışı: 59.229

    Yüzde Değişim: -11,1

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