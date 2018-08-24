Türkiye'de en çok satan araçlar belli oldu

Bu yılın ocak-temmuz döneminde yüzde 16 daralan otomotiv pazarı, satış rakamlarını korumaya çalışan markaların yoğun rekabetine sahne oldu. Farklı kampanyalarla müşterilerin çekilmeye çalışıldığı yarışta, birçok markanın satış sıralamasındaki yeri de değişti.