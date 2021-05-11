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Türkiye'de kaç kişi aşı oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: İşte 11 Mayıs Türkiye aşılama sayısı...

Yurt genelinde koronavirüs salgını nedeniyle aşılama tüm hızıyla devam ediyor. Tercihlerine göre Sinovac ve BionTech aşılarını olabilen vatandaşlar, şimdiye dek kaç kişinin aşı olduğunu merak ediyor. İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan 11 Mayıs Türkiye aşı sayısı...

Türkiye'de kaç kişi aşı oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: İşte 11 Mayıs Türkiye aşılama sayısı...

Koronvirüs salgınında tam kapanma devam ederken vatandaşların en çok merak ettiği aşılama ile ilgili son durumu bir araya getirdik! İşte 11 Mayıs 2021 Salı günü itibariyle son durum...

11 MAYIS 2021 TÜRKİYE AŞI DURUMU

Toplam Yapılan Aşı Sayısı

25.265.420

1.Doz Uygulanan Kişi Sayısı

14.684.121

2.Doz Uygulanan Kişi Sayısı

10.581.299

AŞILARDA SON DURUM NEDİR?

Bugüne kadar tedarik edilen CoronaVac aşısının miktarı 26 milyonu geçerken 30 milyon BioNTech aşısının da Haziran ayında Türkiye’ye getirilmesi planlanıyor.

Faz 2 çalışması tamamlanan yerli aşıda, önümüzdeki birkaç hafta içinde Faz 3 çalışmalarının başlaması hedefleniyor.

Sağlık Bakanlığının dört aşamalı aşı takviminde birinci aşamada yer alan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, sağlık çalışanları, yaşlı, engelli ve koruma evlerinde kalanlar ile buralarda çalışanların aşılamaları tamamlandı.

İkinci aşamada yer alan 60 yaş ve üzeri bireyler ile üçüncü aşamada yer alan bazı kronik hastaların aşılanması devam ediyor.

Her aşamada yer alan farklı yaş ve meslek gruplarının aşılanmasının ardından dördüncü aşamada koronavirüs aşısı, “sırası geldiği halde zamanında aşı yaptıramayanlara” uygulanacak.

Sağlık Bakanlığı tarafından tedarik süreçlerinin hızlandırılmasıyla birlikte Haziran ayında 40 yaş üstü, Temmuz ayında da 20 yaş üstü aşılamanın başlatılması yönünde planlama yapıldı.

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