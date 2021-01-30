* 2019 nüfusuna göre müze başına 130.746 kişi düşüyor.



* Türkiye'nin yüz ölçümüne oranla 1.232 kilometre karede bir müze yer alıyor.



* Nüfuslarına oranla müze başına en az düşen kişi sayısına sahip olan şehir, Nevşehir...

Nevşehir'de müze başına 14.429 kişi düşüyor.



*Tam tersi duruma sahip olan şehir ise Ordu...

Nüfusu 754.198 olan Ordu'da bir müze bulunuyor.



* En çok müzeye sahip olan İstanbul'da müze başına düşen kişi sayısı; 176.355...