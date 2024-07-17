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        Haberler Gündem Türkiye'de orman yangınları! Yangınlarda son durum! - Güncel haberler

        Türkiye'de orman yangınları! Yangınlarda son durum!

        Çorum'un Osmancık, Balıkesir'in Altıeylül ve Kepsut, Edirne, Bolu'nun Mudurnu ve İzmir'in Selçuk ilçelerinde yangın çıktı. Çorum'un Osmancık ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 2 hektar alan zarar gördü. Balıkesir'in Kepsut ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı. İzmir'in Selçuk ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı. Edirne'de biçilmiş buğday tarlasından kalan anız alanda çıkan yangın söndürüldü. Bolu'nun Mudurnu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü. Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 23:00 Güncelleme: 17.07.2024 - 23:10
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        Yangınlarda son durum!
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        Çorum'un Osmancık, Balıkesir'in Altıeylül ve Kepsut, Edirne, Bolu'nun Mudurnu ve İzmir'in Selçuk ilçelerinde yangın çıktı.

        ÇORUM

        Çorum'un Osmancık ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 2 hektar alan zarar gördü.

        Tepeyolaltı köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Osmancık Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri, vatandaşların da yardımıyla söndürdü.

        Yangın nedeniyle yaklaşık 2 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

        BALIKESİR

        KEPSUT

        Balıkesir'in Kepsut ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.

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        Kepsut ilçesi Seçören Mahallesi'nde arazide çıkan yangın daha sonra ormanlık alana sıçradı.

        Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bağlı ekipler sevk edildi.

        Ekipler, havadan ve karadan müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

        ALTIEYLÜL

        Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.

        Altıeylül ilçesi Taşköy ve Tayyipler mahallelerindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD, polis, jandarma ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bağlı ekipler sevk edildi.

        Ekiplerin, havadan ve karadan müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

        Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yangının kontrol altına alındığını belirterek, "Fedakarca görev yapan tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum." ifadesinde bulundu.

        İZMİR

        İzmir'in Selçuk ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.

        Belevi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 4 helikopter, 12 arazöz, 4 su ikmal aracı, dozer ile 4 yer ekibi sevk edildi.

        Ekipler, havadan ve karadan müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

        EDİRNE

        Edirne'de biçilmiş buğday tarlasından kalan anız alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Merkeze bağlı Sazlıdere köyündeki biçilmiş buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın etkisiyle diğer tarlalara sıçradı.

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        İhbar üzerine olay yerine Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Köylüler traktörleriyle, belediye ekipleri de iş makineleri ile söndürme çalışmalarına destek verdi.

        Evlere sıçramadan söndürülen yangında yaklaşık 200 dekar tarım arazisi ile bir tarladaki sulama boruları zarar gördü.

        BOLU

        Bolu'nun Mudurnu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

        Kovucak köyü yakınlarındaki ormanlık alanda kuvvetli yağış sırasında yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ile Mudurnu ve Taşkesti Orman İşletme müdürlüklerine bağlı arazözler sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü.

        Yangında 2 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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