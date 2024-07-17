Türkiye'de orman yangınları! Yangınlarda son durum! Çorum'un Osmancık, Balıkesir'in Altıeylül ve Kepsut, Edirne, Bolu'nun Mudurnu ve İzmir'in Selçuk ilçelerinde yangın çıktı. Çorum'un Osmancık ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 2 hektar alan zarar gördü. Balıkesir'in Kepsut ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı. İzmir'in Selçuk ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı. Edirne'de biçilmiş buğday tarlasından kalan anız alanda çıkan yangın söndürüldü. Bolu'nun Mudurnu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü. Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.

Anadolu Ajansı Giriş: 17.07.2024 - 23:00 Güncelleme: 17.07.2024 - 23:10 facebook

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