NVIDIA Bölge Pazarlama Müdürü İdil Şahin Öncül ile firmanın faaliyetlerini, rakamlarla Türkiye'deki mobil ve PC oyunculuğunu, e-spor çalışmalarını ve daha pek çok konuyu masaya yatırdık. Başta PC oyunculuğu olmak üzere mobil oyunculuğun da gelişmesinde önemli rol oynayan NVIDIA, oyun dünyasında hangi noktalara dokunuyor, neler geliştiriyor ve gelecek nasıl olacak, yanıtlarını keyifli söyleşimizde bulabilirsiniz.

Sadece oyunlar özelinde değil, otonom sürüş için de çalışmalar yapan NVIDIA, ürettiği işlemcilerle kendi kendini süren araçlar için de kritik bir rol üstleniyor. Yakın gelecekte firmanın bu alandaki faaliyetleri hakkında daha fazla detay ortaya çıkacak.