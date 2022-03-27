TÜRKİYE'DE SAATLER İLERİ ALINDI MI?

Türkiye'de 7 Eylül 2016 tarihi itibariyle yaz saati uygulaması sürekli hale getirildi. Yani kış saatinden yaz saati uygulmasına geçilmesi söz konusu olmayacak zira Türkiye'de hali hazırda yaz saati uygulaması devam ediyor. Yani saatler zaten 1 saat ileri... Bundan dolayı Türkiye'de saatler de ileri alınmadı.

Buna karşın, Kuzey Kıbrıs’ta 27 Mart 2022 Pazar günü saat 02.00’de saatler bir saat ileri alınacak.