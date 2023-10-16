Türkiye'de Spotify'da son 10 yılda en çok dinlenen sanatçılar ve müzikler!

Türkiye'de Spotify'da son 10 yılda en çok dinlenen sanatçılar ve müzikler!

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Dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya sahip olan Spotify, Türkiye'de 10'uncu yılını kutluyor. Genç ve yetenekli sanatçıları destekleyen platform son on yıl içerisinde Türkiye'de en çok dinlenen sanatçıları, şarkıları ve podcast yayınlarını açıkladı.