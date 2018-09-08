Türkiye'de uygulanan yabancı kuralının yakın tarihi
08.09.2018 - 11:17 | Güncelleme:
Türk futbolunda yabancı sınırlaması bir kez daha tartışılıyor. TFF Başkanvekili Ali Dürüst, geçen günlerde yaptığı açıklamada sezon sonunda yabancı kuralının revize edileceğini dile getirdi. 2018-19 sezonunun sonunda kuralın yeniden değişmesi gündemde. Peki önceki yıllarda kural nasıldı?
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2007 – 2008
Sezon başında yabancı kontenjanında “6 artı 1” sistemine geçilirken, devre arasında “6 artı 2” kuralı ve son olarak da “6+2+2” kabul edildi. Kurala göre en fazla 6 yabancı sahada, 2 yabancı yedek kulübesinde, diğer 2 si ise tribünde oturabilirdi.
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2009 - 2010
6+2 sistemine geçildi. Takımlar, 6’sı ilk 11'de, 2’si yedek kulübesinde olmak üzere toplam 8 futbolcuyu maç kadrolarına alma hakkına sahip oldu.
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2010 - 2011
6+2+2 sistemi uygulanmaya başlandı. Yeni kurala göre, kulüpler 10 yabancı transfer etme hakkına sahip oldu. Ancak son eklenen artı 2’deki yabancılar maç kadrosuna giremiyordu.
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2011 - 2012
Kulüplerin transfer edebileceği yabancı oyuncudaki sınır kalkarken, maç kadrolarında 6+2 yabancı kuralı devam etti.
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2013 - 2014
6+0+4 olarak adlandırılan sistemde kulüpler en fazla 10 yabancı transfer edebildi, esame listesine ise en fazla 6 futbolcu yazabildi.
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2014 - 2015
TFF önceden 5+0+3 şeklinde aldığını duyurduğu kararı sezon başında 5+3 olarak değiştirdi. Kulüpler 8 yabancı transfer edebilecek ve 5’i sahada 3’ü tribünde olacaktı. Artı 3 kısmındaki 3 yabancının da kulübede olmasına izin verildi.
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2015 - Güncel
TFF, Kulüpler Birliği ile anlaşarak aldığı kararda, kulüplerin belirleyeceği 28 kişilik kadrolarda 14 yerli oyuncu bulunmasını zorunluluk haline getirdi. 18 kişilik maç kadrolarında en az 7 yerli oyuncu bulundurulacaktı. Takımlar isterlerse kadrodaki 11 yabancının tamamını 11'de oynatabileceklerdi.
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2017-18 sezonu başında maç kadrosundaki oyuncu sayısı 18'den 21'e çıkarıldı. 21 kişilik kadrolarda 12 yabancı bulundurulabiliyor. Kadro 20 ve daha az sayıda oyuncudan oluşursa, listede maksimum 11 yabancı oyuncu yer alabiliyor.
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Son günlerde TFF Başkan Vekili Ali Dürüst, Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Luceascu ve Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yabancı kuralı ile ilgili demeçleriyle dikkat çekti.
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TFF ile Kulüpler Birliği'nin önümüzdeki günlerde bir araya gelerek, yeni sezonda bir kez daha değişmesi beklenen yabancı kuralını masaya yatırmaları bekleniyor.
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İNGİLTERE PREMİER LİGİ
Yabancı oyuncu sınırlaması: Yok (Şartlı)
Kadroda bulundurulabilecek yabancı oyuncu sayısı: Sınırsız (Şartlı)
Sahaya çıkabilecek yabancı oyuncu sayısı: Sınırsız
Şart: Yabancı oyuncuların, milli takımlarında oynama sayıları
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FIFA sıralaması: 6
2010 Dünya Kupası: Son 16
2012 Avrupa Şampiyonası: Çeyrek final
2014 Dünya Kupası: Grup sonuncusu
2016 Avrupa Şampiyonası: Son 16
2018 Dünya Kupası: Dördüncü
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İSPANYA LA LIGA
Yabancı oyuncu sınırlaması: Avrupa Birliği pasaportu bulunmayan 3 oyuncu
Kadroda bulunabilecek yabancı oyuncu sayısı: Avrupa Birliği pasaportu bulunmayan 3 oyuncu
Sahaya çıkabilecek yabancı oyuncu sayısı: Avrupa Birliği pasaportu bulunmayan 3 oyuncu
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FIFA sıralaması: 9
2010 Dünya Kupası: Şampiyon
2012 Avrupa Şampiyonası: Şampiyon
2014 Dünya Kupası: Grup üçüncüsü
2016 Avrupa Şampiyonası: Son 16
2018 Dünya Kupası: Son 16
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ALMANYA BUNDESLIGA
Yabancı oyuncu sınırlaması: Yok
Kadroda bulunabilecek yabancı oyuncu sayısı: Sınırsız (Şartlı)
Sahaya çıkabilecek yabancı oyuncu sayısı: Sınırsız
Şart: Kadroda en az 12 Almanya pasaportlu, 8 altyapıdan yetişmiş oyuncu bulundurulması
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FIFA sıralaması: 15
2010 Dünya Kupası: Üçüncülük
2012 Avrupa Şampiyonası: Yarı final
2014 Dünya Kupası: Şampiyon
2016 Avrupa Şampiyonası: Yarı final
2018 Dünya Kupası: Gruptan çıkamadı
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İTALYA SERIE A
Yabancı oyuncu sınırlaması: Avrupa Birliği pasaportu olmayan 5 futbolcu
Kadroda bulunabilecek yabancı oyuncu sayısı: Avrupa Birliği pasaportu olmayan 5 futbolcu
Sahaya çıkabilecek yabancı oyuncu sayısı: Avrupa Birliği pasaportu olmayan 5 futbolcu
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FIFA sıralaması: 21
2010 Dünya Kupası: Grup sonuncusu
2012 Avrupa Şampiyonası: İkincilik
2014 Dünya Kupası: Grup üçüncüsü
2016 Avrupa Şampiyonası: Çeyrek final
2018 Dünya Kupası: Katılamadı
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FRANSA LIGUE 1
Yabancı oyuncu sınırlaması: Avrupa Birliği pasaportu bulunmayan 4 futbolcu
Kadroda bulunabilecek yabancı oyuncu sayısı: Avrupa Birliği pasaportu bulunmayan 4 futbolcu
Sahaya çıkabilecek yabancı oyuncu sayısı: Avrupa Birliği pasaportu bulunmayan 4 futbolcu
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FIFA sıralaması: 1
2010 Dünya Kupası: Grup sonuncusu
2012 Avrupa Şampiyonası: Çeyrek final
2014 Dünya Kupası: Çeyrek final
2016 Avrupa Şampiyonası: İkincilik
2018 Dünya Kupası: Şampiyon
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HOLLANDA EREDIVISIE
Yabancı oyuncu sınırlaması: Yok
Kadroda bulunabilecek yabancı oyuncu sayısı: Sınırsız (Şartlı)
Sahaya çıkabilecek yabancı oyuncu sayısı: Sınırsız
Şart: 18,19 ve 20 yaşındaki futbolcular için asgari maaş
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22|26
FIFA sıralaması: 17
2010 Dünya Kupası: İkincilik
2012 Avrupa Şampiyonası: Grup sonuncusu
2014 Dünya Kupası: Üçüncülük
2016 Avrupa Şampiyonası: Katılamadı
2018 Dünya Kupası: Katılamadı
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BELÇİKA 1. LİG
Yabancı oyuncu sınırlaması: Yok
Kadroda bulunabilecek yabancı oyuncu sayısı: Sınırsız (Şartlı)
Sahaya çıkabilecek yabancı oyuncu sayısı: Sınırsız
Şart: Altyapıdan yetişen en az 6 oyuncu bulundurulması
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24|26
FIFA sıralaması: 2
2010 Dünya Kupası: Katılamadı
2012 Avrupa Şampiyonası: Katılamadı
2014 Dünya Kupası: Çeyrek final
2016 Avrupa Şampiyonası: Çeyrek final
2018 Dünya Kupası: Üçüncü
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PORTEKİZ PREMIER LİGİ
Yabancı oyuncu sınırlaması: Yok
Kadroda bulunabilecek yabancı oyuncu sayısı: Sınırsız
Sahaya çıkabilecek yabancı oyuncu sayısı: Sınırsız
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