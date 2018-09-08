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2007 – 2008

Sezon başında yabancı kontenjanında “6 artı 1” sistemine geçilirken, devre arasında “6 artı 2” kuralı ve son olarak da “6+2+2” kabul edildi. Kurala göre en fazla 6 yabancı sahada, 2 yabancı yedek kulübesinde, diğer 2 si ise tribünde oturabilirdi.