Güne başlarken, misafir geldiğinde, kız istemelerde, bayram ziyaretlerinde kısaca hayatımızın her anında Türk kahvesi yer alıyor. Peki, Türk kahvesi bağımlılığı olanlar için dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

SADE TÜRK KAHVESİ BESİN DEĞERLERİ

- 1 fincan sade Türk Kahvesi 7 (kcal) kalori değerine sahiptir.

- 1 fincan Türk Kahvesi (sade) 0.06 gram karbonhidrat içerir.

- 1 fincan sade Türk kahvesinde 0.42 gram protein ve 0.52 gram yağ bulunur.

- 1 fincan sade Türk kahvesinde 2.63 gram lif bulunur. - 1 fincan Türk kahvesi (sade) 0.82 mg sodyum, 70.2 mg potasyum ve 9.22 mg kalsiyum içerir. - 1 fincan sade Türk kahvesinde 0.04 mg A vitamini bulunur. - Türk kahvesi kolesterol ve C vitamini içermez. REKLAM TÜRK KAHVESİNİN FAYDALARI NELERDİR? 1. METABOLİZMAYI HIZLANDIRIR Türk kahvesinin faydalarından biri de sindirim sisteminin çalışmasında etkili olması olarak sıralanabilir. İçerisindeki kafeinden dolayı adrenalin hormonu salgılanarak, kalp ve dolaşımı uyarır. Bunun yanında metabolizma hızını artırır, vücutta yağ yakımına yardımcı olur.

2. CİLT VE SAÇ SAĞLIĞINA DESTEK OLUR Türk kahvesi, içerdiği antioksidan sayesinde cildi ve vücudu hastalıklardan koruyarak yaşlanmayı geciktirmesiyle bilinir. Cilde faydaları arasında selülit probleminin çözülmesine yardımcı olması da sayılır. Duş alırken Hindistan cevizi yağı ile kahve telvesini karıştırıp kullandığınızda cildi yumuşatma özelliği bulunur. 3. ENERJİ VERİR Kahve içerisinde yer alan kafein, tüketildiğinde kana karışarak, beyne ulaşır. Burada, yer alan ve uykuya sebep olan nöronları bloke ederek uyanıklık durumunu artırır ve enerjiyi yükseltir. Bu sayede gün içerisinde hissedilen yorgunluğu da gidermeye yardımcı olur. Zihnin açılmasında etkili olarak konsantrasyonun da artmasını sağlar. Beynin bu etkisinin yanında kahvenin ruh halini, hafızaya da etki ederek güçlendirdiği bilinir. Bu durum da bilişsel işlevleri iyileştirdiğini göstermektedir.

REKLAM 4. ZİHİNSEL SAĞLIK SORUNLARINA İYİ GELİR Türk kahvesi, depresyon, Parkinson, Alzheimer gibi ruhsal hastalıklara karşı etkilidir ve hafızanın da güçlenmesini sağlar. Zihni açmasının yanında ruhsal sorunlara yakalanma şansının büyük ölçüde azalmasında etkilidir. Bunların yanında Türk kahvesi migren gibi baş ağrılarının azalmasına yardımcı olur. Bu nedenle ağrı kesicilerin etkisini de önemli düzeyde artırır.

AŞIRI MİKTARDA TÜKETİLEN TÜRK KAHVESİNİN ZARARLARI NELERDİR? - Bağımlılık yapar - Tansiyonu yükseltir ve kronik tansiyon hastalığına neden olur - Kalp çarpıntısına neden olur - Kan şekerinin yükselmesine sebebiyet verir (özellikle yemekten hemen sonra ve şekerli kahve tüketimi) - Ülser ya da gastrit gibi mide problemlerine yol açabilir - Beyin fonksiyonlarına zarar verir - Uykusuzluk yapar - Halüsinasyona yol açar

- Sinirli bir ruh haline sahip olmanıza neden olur - Bağışıklık sisteminiz sayıflar - Vücut su kaybeder TÜRK KAHVESİNİN YAN ETKİLERİ NELERDİR? Türk kahvesi, her kahvede olduğu gibi kafein içerdiğinden fazla tüketimi vücuda zarar verebilir. Bundan dolayı bir kronik rahatsızlığınız varsa, hamile ya da ruh sağlığı ile ilgili problemler yaşıyorsanız Türk kahvesi tüketmeden önce mutlaka uzman doktora danışmanızda fayda vardır. Türk kahvesi tüketirken fazla tüketmekten kaçınmak gerekebilir. Türk kahvesi tüketiminde sonra aşağıdaki gibi yan etkiler görülebilir:

REKLAM - Uykusuzluk - Anksiyete - Kolesterol sorunları Türk kahvesi içerdiği kafeinden dolayı hamile ya da emziren anneler tarafından tüketilirse bebek için yan etkileri olabilir. Bu yüzden tüketmeden önce mutlaka uzman görüşü alınız. TÜRK KAHVESİNİN GÜNLÜK İDEAL TÜKETİM MİKTARI Uzmanlar, sağlıklı yetişkinler için günlük kafein alımının 300-400 mg'ı aşmamasını önermektedir. Bir fincan Türk kahvesi yaklaşık 60-70 mg kafein içerdiğinden, günde 2-3 fincan tüketmek idealdir. Bu miktar, kahvenin faydalarından yararlanırken aşırı kafein alımının olumsuz etkilerinden kaçınmayı sağlar.

AÇ KARNINA TÜRK KAHVESİ İÇMEK SAĞLIKLI MI? Aç karnına Türk kahvesi içmek, bazı bireyler için enerji artışı ve metabolizma hızlanması gibi faydalar sağlayabilir. Ancak, mide asidini artırarak hazımsızlık, reflü veya gastrit gibi mide rahatsızlıklarına yol açma riski de bulunmaktadır. Bu nedenle, özellikle mide hassasiyeti olan kişilerin kahveyi tok karnına tüketmeleri önerilir. Ayrıca, aç karnına kahve tüketiminin kişiden kişiye farklı etkileri olabileceğinden, bireysel toleranslar göz önünde bulundurulmalıdır.