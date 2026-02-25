Türkiye'deki F-16 kazaları sayısı

F-16 kazaları genellikle dört ana başlıkta toplanıyor:

TEKNİK ARIZALAR

- Motor arızası

- Hidrolik sistem arızası

- Elektrik/avionik arızaları

- Kuş çarpması (bird strike)

Motor kazalarının özellikle 1990’lı yıllarda toplanması dikkat çekiyor. Bu yıllarda yoğun terörle mücadele operasyonları vardı; ayrıca uçakla ilgili tecrübeler arttıkça motor kazalarının sıklığı azaldı.

EĞİTİM UÇUŞU KAZALARI

- Alçak irtifa eğitimleri

- Gece uçuşları

- Zorlu hava koşulları

Kaybedilen uçakların önemli bir bölümü eğitim uçuşu ve tatbikatlar sırasında düştü.

İNSAN FAKTÖRÜ

- Mekânsal oryantasyon kaybı

- G-kuvveti altında bilinç kaybı (G-LOC)

- İletişim veya karar hataları

Ses hızının iki katına çıkabilen yüksek performanslı savaş jetlerinde insan faktörü dünya genelinde önemli bir risk unsuru olarak kayda geçiriliyor.

OPERASYONEL/MUHAREBE KAYNAKLI

- Sınır hattındaki görevler

- Çatışma ortamları

- Terörle mücadele operasyonları

2015'te Suriye sınırında bir Türk F-16 savaş uçağı görev esnasında düştü; pilot şehit oldu. 270 F-16 İŞLETİLDİ Türkiye, bugüne kadar 240–270 aralığında F-16 savaş uçağı işletti. 35 yıllık yoğun operasyon temposu içinde değerlendirildiğinde 35-45 civarı F-16 kaybedildi. Bu rakamlar NATO ortalamasının dramatik şekilde üzerinde değil ancak Türkiye'nin coğrafi konumundan kaynaklı riskler, bugüne kadar hava savunmasını F-16 uçakları sağlaması, yoğun sınır hattı görevleri, aktif terörle mücadele operasyonları risk profilini artırıyor. Türkiye'de 1990'larda kaza oranları daha yüksekti. Çünkü bu uçaklar envantere yeni girmişti. Zaman içinde uçuş tecrübesi ve teknik tecrübe arttıkça kaza riske düştü. Bu yıllarda terör örgütü PKK'ya karşı yoğun askeri operasyonlar düzenleniyordu. 2000'lerden sonra bakım, simülatör eğitimi ve teknik altyapı geliştikçe kayıp oranı düştü. Son yıllardaki kazalar daha çok münferit teknik veya eğitim kaynaklı hatalardan kaynaklanıyor. Türkiye'nin F-16 filosu 1988 yılından itibaren aktif hale geldi.