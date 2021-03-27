AA

Myanmar'daki mezalimden kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanlardan oluşan Rohingyaların yaşadığı Cox's Bazar'daki kamplarda çıkan büyük yangında, 15 kişi hayatını kaybederken, 400'den fazla kişi kayboldu. Yangında, Türkiye'nin mülteciler için yaptırdığı sahra hastanesi tamamen kullanılamaz hale geldi. Türkiye, yangının neden olduğu olumsuzlukların azaltılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Bangladeş hükümetine yardım eli uzattı. Mültecilere hizmet veren sahra hastanesinin yenilemesi için Sağlık Bakanlığı'nca ekipmanlar hazırlandı.

Hazırlanan 50 yatak kapasiteli ağır iklim çadırı ve tıbbi donanım malzemeleri, Airbus A400M tipi askeri kargo uçağı ile AFAD, UMKE ve TOKİ'de görev yapan 22 kişilik uzman ekiplerle beraber, akşam saatlerinde Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki 11'inci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan Bangladeş'e gönderildi.