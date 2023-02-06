Doğu Anadolu Fay Hattı'nın nerelerden geçtiği AFAD'ın hazırladığı Türkiye Deprem Haritası'nda yer alıyor. Türkiye fay hattı haritası, AFAD tarafından kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla erişime açıldı. Sabaha karşı 10 ilimizden de hissedilen ve etkilenen deprem meydana geldi. AFAD, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de, 7,4 büyüklüğünde ve saat 04.26'da merkez üssü Gaziantep'in Nurdağı ilçesi olan 6,4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini açıkladı. İşte İşte Türkiye deprem haritası ile Doğu Anadolu Fay Hattı'nın geçtiği iller...